Linda Caicedo, alarma encendida por posible lesión grave: 'Tiene el tobillo inflamado'

Linda Caicedo sufrió un fuerte golpe este domingo en la derrota de su equipo, el Real Madrid, contra el Barcelona por 5-0. La colombiana encendió las alarmas tras salir lesionada en la fecha 9 de La Liga femenina de España.



Sobre la recta final del partido, la jugadora de 18 años protagonizó una brillante jugada dentro del área, que terminó con una fuerte entrada de la arquera Cata Coll, quien se llevó por delante a la delantera del Real Madrid.



Los espectadores quedaron asombrados por el fuerte grito que pegó Linda Caicedo, quien se arrojó al césped aquejando un fuerte dolor en su tobillo. En la repetición se puede ver cómo su pie derecho queda atrapado entre la pierna de la guardameta y el suelo, provocando una torsión.



Esta imagen duele solo con verla... Pinta feo la lesión de Linda Caicedo 🤕 pic.twitter.com/gd2hqpic5J — Real Madrid Femenino 🤍 (@madridfeminfo) November 19, 2023

La preocupación aumentó en el Real Madrid y la Selección Colombia por los gritos de la vallecaucana que se revolcaba en el césped por el fuerte dolor. Los servicios médicos ingresaron y la retiraron del terreno de juego, ella salió desconsolada, entre lágrimas; presagiando lo peor.

El vídeo de la jugada donde Linda Caicedo salió lesionada en un choque con Cata Coll 😓



Ojalá no sea nada grave 🙏🏽 @Linda__caicedo pic.twitter.com/YXp9GiXJGp — Real Madrid Femenino 🤍 (@madridfeminfo) November 19, 2023

Hya esperanzas de que no sea una lesión grave

Mayca Jiménez, periodista de Dazn que cubre la actualidad del Real Madrid femenino, dio algo de tranquilidad y explicó a través de sus redes sociales que hay algo de optimismo en el club merengue sobre el estado físico de Linda Caicedo y se espera que no haya ningún hueso afectado.



"En principio, hay optimismo en que no sea grave y no tenga afectado el hueso", explicó la periodista española.



Además, señaló que la vallecaucana será sometida a exámenes médicoa después de que se desinflame el tobillo derecho. "Se van a esperar 48 horas para hacer pruebas porque tiene el tobillo muy inflamado".

🚨 Sobre Linda Caicedo



👉🏼 Se van a esperar 48 horas para hacer pruebas porque tiene el tobillo muy inflamado.



🙏🏽 En principio, hay optimismo en que no sea grave y no tenga afectado el hueso.



Vía @Mayca_Jimenez pic.twitter.com/Ambks4UVUr — Real Madrid Femenino 🤍 (@madridfeminfo) November 19, 2023

Sin embargo, no se descarta una posible lesión grave de la jugadora y se espera que el próximo martes 21 de noviembre el Real Madrid femenino entregue un parte médico oficial.

