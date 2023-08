El caso del influencer alemán Dominic Wolf generó indignación hacia la Federación Colombiana de Fútbol en redes sociales. Wolf fue obligado a bajar varios videos de sus redes sociales en los que portaba la camiseta de la Selección Colombia.

"Me dijeron que van a tomar acciones legales en mi contra", declaró el alemán, quien, en entrevista con EL TIEMPO, dijo que la prenda fue su primera conexión con el país. Aseguró sentirse "triste, decepcionado y hasta amenazado" por la carta que le envió la FCF.

La entidad que maneja el fútbol colombiano aseguró, en comunicación con este diario, que el problema no es que Wolf se ponga la camiseta, sino que la use para realizar actividades comerciales de empresas y/o marcas que no son patrocinadoras de la Selección.

"A nuestro juicio, se está haciendo un uso ilegitimo de los signos distintivos de la FCF en los términos de la Decisión 486 de 2000, toda vez que el uso de la indumentaria y la camiseta oficial de la Selección Colombia no ha sido consentido ni autorizado por la FCF", se lee en la misiva firmada por Andrés Tamayo, secretario general de la FCF.En el caso de Wolf, este subió un par de videos en los que se le ve con la camiseta de Colombia promocionando la cerveza Andina, que es competencia directa del principal patrocinador de la Selección, Águila. Las piezas también aparecieron en las redes sociales de esa marca.

Así fue la situación con Linda Caicedo y uno de sus patrocinadores

No es la primera vez que la Federación Colombiana de Fútbol lo hace y, de hecho, hay otro caso en el que está indirectamente involucrada una de las grandes figuras de la Selección Colombia, Linda Caicedo.



En febrero de este año, Linda fue presentada como la nueva imagen de Claro Colombia y durante el acto y en las primeras piezas publicitarias, la jugadora apareció con una camiseta muy similar a la de la Selección, pero sin el escudo de la FCF, el cual fue reemplazado por el logo de Claro.



La Federación instó a Claro a retirar las piezas y posteriormente, ya Linda aparecía en otras imágenes con una prenda totalmente distinta. Cabe recordar que Movistar, competencia directa de Claro, es uno de los patrocinadores de la FCF.



Lo que se quiere evitar cuando se presenta estos casos es lo que se conoce como ‘Ambush marketing’, también llamado ‘mercadeo parasitario’.



La Superintendencia de Industria y Comercio, en su página web, define el ‘ambush marketing’ como “aquel tipo de marketing que se basa en una marca de la competencia y se aprovecha de los espacios publicitarios de estas para su propio beneficio”.



“Esto suele suceder, por ejemplo, dentro de un evento de grandes magnitudes, en el que la marca en cuestión logra visibilidad sin tener que pagar cuota de patrocinio, es decir, se trata de aprovechar de un momento específico de un evento para hacer marketing a un costo muy reducido”, agrega la publicación de la SIC.



