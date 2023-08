Linda Caicedo sigue siendo el centro de la noticia de la avanzada colombiana en el Mundial femenino.



La joya del equipo de Nelson Abadía está bajo la lupa de los grandes medios internacionales por su liderazgo de la selección que clasificó como primera de uno de los grupos más reñidos del certamen. Además, también es protagonista en la prensa por cuenta de su estado de salud, tras una descompensación en uno de los entrenamientos en Oceanía.

Luego de la preocupación generada, se dijo que el Real Madrid femenino, el club que cuenta con los servicios de Linda Caicedo, está pendiente del estudio de la salud de la 'crac'.

​

​Hasta el momento, el DT de la Selección ha dicho que la jugadora está siendo monitoreada, pero que todo es para estar seguros de su bienestar.



"Lo de Linda es normal, se le estaba haciendo un chequeo para tener firmeza de que está en plenitud y para tranquilidad de todos", dijo Abadía sobre la última visita de Caicedo al hospital.



Y tras ello, el padre de la '18' de la Selección, decidió hablar sobre su salud, de forma contundente.



(Puede leer: Linda Caicedo: se conoce el millonario sueldo que se gana en Real Madrid).

Papá de Linda Caicedo da lo último sobre la salud de la joya de la Selección Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo Foto: Colin Murty. AFP

En charla con 'Win Sports', Mauricio Caicedo decidió hablar sobre la descompensación que llegó a prender las alarmas esta semana en la Selección Colombia.



“Cuando supimos de ese episodio, nos pusimos en contacto inmediatamente con ella y hablamos con el representante. Ellos nos dijeron que simplemente fue un episodio, al parecer, de cansancio", dijo de entrada.



(Puede leer: Linda Caicedo: este es el parte médico de la figura de la Selección Colombia).



Luego, en una actualización sobre la salud de la jugadora, expresó: "Ya tomamos las medidas de prevención y ya se le hicieron unos exámenes, los cuales salieron bien".



Al final, sobre el impacto de la situación, Mauricio Caicedo expresó que su hija siempre hará todo por jugar, a pesar de tener alguna molestia de salud.



"Ella siempre quiere jugar, a ella cualquier molestia de salud no la opaca de las canchas. Tiene que ser que un medico que la incapacite y le diga 'No podés' para que el cuerpo técnico diga 'Listo, la tenemos que sacar a un lado y cuidarla, para que se recupere', y no juegue, pero ella siempre quiere jugar y estar al 100 %", concluyó el padre de la figura del equipo colombiano.

☀☕"Linda siempre quiere jugar, siempre quiere estar al 100%" Mauricio Caicedo, papá de Linda Caicedo. #PrimerToque pic.twitter.com/wuVO27k1G7 — Win Sports TV (@WinSportsTV) August 3, 2023

Linda Caicedo mira hacia adelante

Linda Caicedo lamentó este jueves la derrota 1-0 ante Marruecos por "no encontrar el gol" y dio un parte de tranquilidad sobre su salud de cara al juego con Jamaica por los octavos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



"Es fútbol y hoy nos toca perder a nosotras. Felicito a Marruecos. Siento que fue merecido porque hizo un excelente partido. Ahora nos queda recuperar, ver lo que hicimos mal, ver lo que hicimos bien y pensar en la segunda ronda", dijo este jueves.



(Linda Caicedo: bello mensaje de su novia por golazo con Colombia en el Mundial femenino).



Caicedo, que en los últimos días fue sometida a chequeos médicos por una descompensación, tranquilizó sobre su situación, en especial porque en un pasaje del partido hizo una parada y se tomó uno de los tobillos.



Sin embargo, resumió todo en "golpes de partido, pero me encuentro muy bien físicamente".



"Se vienen unos días de recuperación, estoy muy tranquila y con muchas ganas de que sea el próximo partido ya", dijo Linda Caicedo.

Más noticias de Deportes

DEPORTES

*Con EFE