Linda Caicedo se ha ganado el cariño y el respeto de los hinchas de la Selección femenina gracias a su enorme talento. La joven jugadora del Real Madrid llegó este martes (lunes por la noche en Colombia) a Australia para disputar la Copa del Mundo.

Linda llevará la camiseta número 18 en un torneo en el que la aspiración de las dirigidas por Nelson Abadía es pelear por la corona mundial, en la tercera participación colombiana.

La exjugadora de América y Deportivo Cali cerró una buena temporada con el Real Madrid, con el que terminó en el segundo lugar de la Liga y llegó a la final de la Copa de la Reina, que perdió contra el Atlético de Madrid de su compatriota Leicy Santos.



Antes de integrarse a la Selección Colombia, Linda tomó unos días de vacaciones junto a su nueva pareja, Valentina Herrera. Las dos jóvenes estuvieron de descanso en México.

Los dardos de la exnovia de Linda Caicedo

Sin embargo, no todo es alegría para Linda. Su exnovia, Luisa Osorio, le ha lanzado varios dardos en los últimos días tras su rompimiento. Cabe recordar que aún eran pareja cuando fue contratada por el Real Madrid.



Hace unos días, en su cuenta de TikTok, Osorio subió una serie de fotos suyas con la siguiente leyenda: "Fotos donde no me siento 'Linda', pero me siento yo".

Ahora, en una serie de historias de Instagram, Luisa le lanzó nuevos dardos a su expareja. Abrió un hilo de preguntas y en una de ellas, le preguntaron por la causa de su rompimiento con la jugadora de la Selección Colombia.



Aunque Osorio no respondió directamente la pregunta, sí montó una imagen suya con un filtro con unos cachos de venado. Y preguntó: "¿Me lucen?".



Por ahora, Linda se concentra en los amistosos que la Selección jugará contra Irlanda, el viernes a las 5 a. m. de Colombia, y China, el domingo a las 9 p. m. (11 a. m. del lunes en Australia).



DEPORTES

