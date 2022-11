Linda Caicedo ha tenido un 2022 espectacular, al ser figura de Colombia en la Copa América de mayores, logrando el subcampeonato, pero además estuvo en la selección sub-20 que disputó el Mundial de la Fifa de Costa Rica, en la que el equipo llegó a la segunda fase y fue eliminado por Brasil. Y, por si fuera poco, fue la figura del equipo en el Mundial sub-17 y recibió las distinciones del balón de plata y el botín de bronce.

Ahora, Caicedo tiene un nuevo motivo para celebrar, pues fue la segunda más votada por el público para el Globe Soccer Awards en la categoría de mejor jugadora del mundo. La jugadora de Colombia se quedó con el 31,80% de los votos. La española Alexia Putellas fue la elegida de la gente con un 37,50.



La distinción se entregará el próximo 17 de noviembre, en Dubái.



Para elegir a la futbolista que recibirá el premio, se tendrá en cuenta la votación del jurado (que vale el 75% de la decisión) y la elección del público (que tiene el 25% restante). A la espera del veredicto, Linda está 'en la lucha'.



(Puede leer: Tragedia en el fútbol: joven promesa murió tras quedarse sin equipo).

La figura que respaldó la gente

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Nacida el 22 de febrero de 2005 en Cali, Caicedo se crio en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), del que esa ciudad es capital, y allí dio sus primeros pasos en el fútbol. En el club aficionado Real Juanchito del pueblo Villagorgona, cercano a Cali, la joven empezó a jugar con hombres y su talento llamó la atención del Club Deportivo Atlas CP, que empezó a pulir el diamante.



La selección del Valle del Cauca la convocó y ahí el América la vio, hasta que decidió contratarla para que fuera parte del equipo en la liga de 2019.



"En el instante que les dije a mi papá y a mi mamá que quería ser futbolista, de una me dijeron que sí, que me apoyaban. Al otro día fuimos a buscar un club y el único que encontramos fue de hombres, entonces ahí empecé", expresó Caicedo a sus 14 años, cuando ya jugaba con las Diablas Rojas en una entrevista con el diario El País de Cali.



Su primer tanto como profesional fue una auténtica joya: recibió el balón fuera del área, se deshizo con sus regates y su velocidad de tres jugadoras y sacó un remate a ras de piso con el que venció la resistencia de la portera del Cortuluá el 14 de junio de 2019. "La noche anterior casi no dormí pensando en cómo iba a ser mi debut", dijo.



"En el calentamiento previo se me acercó Catalina Usme (máxima goleadora histórica de la selección colombiana) y me dijo que entrara a hacer lo mío, que entrara a aportar (...) Eso me dio mucha confianza", afirmó.



En esa primera temporada, Caicedo fue la máxima artillera del torneo con siete goles junto a la venezolana Joemar Guarecuco.



(Además: Piqué, 'tú me partiste el corazón': llamativo video viral de fiesta del defensor).

Démosle un último empujón a nuestra crack de la Selección Colombia Linda Caicedo, figura en el Mundial Sub-17.



Está muy cerca de convertirse en la mejor futbolista del mundo en este 2022 y tu voto la impulsará a ganar ese merecido reconocimiento.🇨🇴💪🏽⚽️https://t.co/4Vgw8nJNNF https://t.co/NcuOO2mr05 — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) November 10, 2022

Comparación con Neymar

Desde que surgió, sus compañeras la han comparado con Neymar por su velocidad, su aceleración y su habilidad, que ha sido un dolor de cabeza constante para las rivales de Colombia en la Copa América Femenina.



El gol que anotó ante Argentina para conseguir la clasificación a la final fue producto de un movimiento muy hábil en el área con el que se deshizo de una rival y quedó acomodada para sacar un zurdazo con el que venció la resistencia de la veterana portera Vanina Correa.



"Me comparan con Neymar, y entre las femeninas, admiro a Alex Morgan y a Catalina Usme", dijo en 2019 Caicedo a 'AS Colombia'.



Justamente, Usme fue compañera suya en esa primera temporada como profesional y hoy comparte con ella en la selección colombiana; es una de sus principales socias en el ataque del equipo cafetero junto a Leicy Santos y Mayra Ramírez.

DEPORTES

*Con EFE

Más noticias de Deportes