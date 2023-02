Linda Caicedo, delantera colombiana que acaba de cumplir 18 años, se ha convertido en nueva jugadora del Real Madrid femenino de fútbol, según ha hecho oficial el club madrileño. Caicedo llega libre a su nuevo club tras finalizar el vínculo que le unía con el Deportivo Cali de su país, en el que había jugado desde el año 2020.​

Pese a su joven edad, es internacional con la selección absoluta. De hecho antes de viajar a España, a donde llegó el pasado jueves, disputó con el combinado "cafetero" la Womens Revelations Cup de México. Allí fue titular en los tres partidos ante Costa Rica (1-1), Nigeria (1-0) y la anfitriona (1-1); marcando el tanto del triunfo ante el cuadro africano.



Su salto a la selección mayor no ha sido sino la confirmación de una trayectoria ascendente que comenzó a despuntar cuando, en el 2019, debutó a los 14 años en la liga nacional.

Linda Caicedo. Foto: Real Madrid

Esa temporada se proclamaría campeona con el América de Cali, siendo además máxima goleadora y marcando en la final. El éxito le acompañaría la siguiente campaña, repitiendo título ya como jugadora del Deportivo Cali. En el ámbito internacional, su momento de mayor gloria llegó en la Copa América del año 2022.



Allí fue elegida mejor jugadora del torneo e integrante del once ideal después de guiar a las suyas hasta la final que perdieron contra Brasil.

Sí al Real Madrid

El medio 'Sport' de España reveló por qué Linda Caicedo finalmente no fue al Barcelona.



Según su información, "el club azulgrana no podía cumplir con las pretensiones deportivas -más allá de las económicas- de la jugadora. No podía garantizarle ni ficha de primer equipo ni los minutos que querría tener en el Barça. Quería sentirse importante en un proyecto y eso pasaba por tener protagonismo".



Agrega que aunque hubo interés, no hubo propuesta oficial: "Fuentes conocedoras de la operación aseguran que el Barça no habría llegado a realizar una oferta formal por la perla colombiana".



Y puntualizan en el informe: "Caicedo, asesorada por su agente, eligió al Real Madrid, convirtiéndose de esta manera en -probablemente- su mejor fichaje desde que existe la sección femenina. El club blanco sí le pudo prometer a la joven colombiana unas condiciones económicas y deportivas a la altura de sus expectativas".



Las cifras oficiales del traspaso no se conocen, se sabe que no se comparan en nada con las transferencias del fútbol masculino.



Al Deportivo Cali y al América, sus clubes en Colombia no les corresponde dinero por este fichaje. Esto porque se encontraba como agente libre, tras terminar contrato con el cuadro azucarero en diciembre del año pasado.





