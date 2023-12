Linda Caicedo regresó a los entrenamientos con el Real Madrid

Linda Caicedo da buenas noticias a los seguidores del Real Madrid y de la Selección Colombia, pues regresó a los entrenamientos del club español tras un mes largo de ausencia de las prácticas.

La delantera sufrió un fuerte golpe en la derrota de su equipo, el Real Madrid, contra el Barcelona por 5-0.

¿A la Champions?

Este martes, el Real Madrid confirmó la información y Caicedo está disponible para que el técnico, Alberto Toril, decida si la incluye en la convocatoria para el juego de la cuarta jornada de la Champions League contra París FC.



“Hay alguna jugadora que está trabajando ya y que podría incorporarse a la convocatoria”, dijo el DT.



Y agregó: "“Tenemos pocas jugadoras, saben que tienen un último esfuerzo máximo, es el último día y un partido de Champions que es muy estimulante. Ya veréis mañana, algún matiz tendremos diferente. Preparadas para ganar”.



Linda Caicedo, Alegría (Calí, 2005), delantera del Real Madrid, pasea el nombre de Colombia en el año 2023 y se he convertido en una de las figuras referentes del fútbol mundial.



Su habilidad, su rapidez a la hora de encarar y enfilar la portería rival han puesto su talento en el podio del fútbol latino.



Los reconocimientos públicos le llegan en medio de una lesión de tobillo. Golden Girl 2023 a mejor jugadora sub '21 del mundo, nominaciones al premio The Best de FIFA junto a las españolas Jennifer Hermoso y Aitana Bonmatí, y al premio Puskas por su gol ante Alemania en el último Mundial, Caicedo es además uno de los grandes iconos publicitarios del Real Madrid, tras ser elegida en el anuncio audiovisual que promociona la imagen de Cantabria Labs, patrocinador del club.

