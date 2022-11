Linda Caicedo regresó al país como la líder y figura de la Selección Colombia sub-17. Vive un año único, especial, con gran nivel y nominada a Mejor Jugadora del Mundo en los Global Soccer Awards.

En la mañana del miércoles, Linda estuvo en rueda de prensa en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol.



La jugadora del Deportivo Cali expresó su alegría por lo que está viviendo, habló de su futuro, y de los Global Soccer.

Palabras de Linda

Linda Caicedo Foto: Federación Colombiana de Fútbol

"Para Linda Caicedo siempre va a primar lo colectivo sobre lo individual. Si alguien se sintió ofendido por la manera en la que recibí el trofeo, quiero decir que lo hice de la forma más respetuosa posible. Habíamos perdido una final... pero pido excusas por ello. La 'caprichosa' quiso irse para España y no para Colombia".



"El poder llevar la cintilla de capitana me implica responsabilidad, pero antes que sentir presión me gusta es divertirme".



"Cuando clasificamos al Mundial, les decía que quería ser campeona, que ese era mi sueño. Lastimosamente no se nos dio, pero hoy por hoy podemos decir que somos subcampeonas del mundo. La 'caprichosa' se nos fue. Ahora viene el sub-20 y espero también poder estar con la de mayores".

¿Y el futuro?

Linda no reveló dónde jugará, pero afirmó que el otro año se quiere ir al exterior. Se sabe que interesa al Barcelona de España.



"Vienen días de disfrutar de mi familia, de recuperarme en casa. Espero que el otro año se me dé el sueño de salir al exterior. La idea es seguir creciendo como futbolista y persona, porque me quedan muchísimos años. Crecer y ser feliz, ese es mi objetivo".



"El manejo del grupo es lo más complejo, y más en mujeres, más en niñas que venimos en crecimiento. El profesor Paniagua me ha hecho crecer como persona. Es un amigo y un padre. Ha escrito una historia impresionante al llegar a la final del mundo".



"Este año ha sido increíble. He aportado lo mejor a mi Selección y que me nominen a ser la mejor jugadora del mundo es increíble. Ayuda mucho a lo que es el fútbol en Colombia".

"Lo más importante es creer. Yo jugué con hombres... y no hay más que creer en el proceso".



"El día a día es experiencia diferente, algo que me llena es la unión del grupo. En muchos grupos hay egos, en este no. Me llevo eso tan lindo".



