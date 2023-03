Linda Caicedo prendió las alarmas este sábado, tras retirarse con serias muestras de dolor del partido que su equipo, el Real Madrid femenino, perdió 0-1 ante el Tenerife en la liga española.

En su cuarto partido con el conjunto español, Caicedo empezó de nuevo como titular, tras haberlo hecho en el pasado duelo ante el Atético de Madrid. Y aunque en esta ocasión arrancó desde la banda izquierda, los movimientos de la joven figura de la Selección se dieron por toda la cancha. Su participación, en medio de un férreo bloque defensivo rival, parecía presagiar alguna clara oportunidad de gol. Sin embargo, al minuto 30, en medio de una ofensiva de su equipo, la colombiana llegó al borde del área grande en busca de la pelota. Allí, un choque con la defensora venezolana Verónica Herrera, quien se barrió para ganarle el balón, la dejó tendida en el piso.



Aunque las primeras muestras de dolor daban a entender que el golpe había sido a la altura de la espalda baja, EL TIEMPO conoció este domingo el primer reporte que se le dio a la jugadora, tras charla con una fuente cercana.



Reporte del golpe de Linda

Lesión de Linda Caicedo. Foto: Capturas de pantalla DAZN

En el compromiso de este sábado, Caicedo pidió de inmediato asistencia médica y, en medio de los aplausos del público madridista, se retiró para ser atendida. Contados segundos después, regresó a la cancha para tratar de seguir, pero el dolor la obligó a salir de la cancha en medio de un desgarrador llanto sobre el minuto 34. Al final, fue reemplazada al 38’ por la atacante francesa Naomi Feller.



Ahora, conforme conoció este diario, en el Real Madrid los ánimos no estarían exasperados, pues el primer reporte que se le dio a la jugadora fue el de un golpe en su glúteo izquierdo, que, de momento, no le dejaría consecuencias a Caicedo.



"Yo hablé con ella y por fortuna fue solo un golpe, eso le dijeron", le remarcó la fuente a este diario.



Hasta el momento, de manera oficial, el equipo español no se ha pronunciado. Se siguen adelantando estudios para evaluar la gravedad del golpe.



De momento, Caicedo reaparecía el próximo sábado en el partido cumbre de la liga española, ante el Barcelona.

Linda Caicedo se retira lesionada en su primer partido en casa con el Real Madrid femenino.



