Linda Caicedo apenas necesitó 48 minutos, 15 en la Liga y 33 en la Copa de la Reina, para anotar su primer gol con el Real Madrid femenino. Y no fue cualquier tanto: fue uno definitivo, en tiempo adicional, para meter a su equipo en el final four de la Copa de la Reina, la semifinal de este torneo que se realiza desde 1983.

Linda pone a soñar al Madrid

Linda Caicedo debuta con Real Madrid. Foto: Captura de pantalla DAZN

El club blanco jamás ha podido conseguir esta corona. Cabe recordar que la división femenina del Real Madrid apenas entró en competencia en 2020, cuando absorbió la actividad del Club Deportivo Tacón.



El año pasado, Real Madrid llegó hasta la semifinal, cuando perdió 4-0 contra el Barcelona, la potencia del fútbol femenino español en los últimos años, campeón de las últimas tres ligas de cinco de las últimas seis ediciones de la Copa.



Por esta razón, el club blanco quiere seguir creciendo y por eso ha tratado de armar un equipo competitivo, en el que la colombiana comienza a encajar poco a poco.

Linda no comenzó como titular, como no lo había hecho tampoco en su debut en la Liga, el sábado pasado, en la goleada del Madrid por 1-5 contra el Alhama.



Linda entró a la cancha en el minuto 67, en reemplazo de Olga Carmona, seleccionada absoluta con España y una de las figuras del equipo.



El comienzo del partido de la colombiana fue tímido. Se tiró a la izquierda tratando de encontrar espacio para juntarse con sus compañeras y para buscar algún enganche hacia el centro del campo para sacar un remate, aunque no tuvo éxito de entrada.



Cuando Linda entró al campo, Real Madrid estaba ganando con gol de Esther González, en el minuto 34. Pero diez minutos después del ingreso de la colombiana, Villarreal encontró el empate con una desafortunada acción de la capitana del Real Madrid, Ivana Andrés, quien anotó un gol en contra al intentar rechazar un centro.



Real Madrid intentó por todos los medios evitar el alargue. La colombiana no tuvo opciones para anotar. Sí hubo una muy clara del club merengue en el cierre del tiempo regular, con un remate cruzado de la francesa Naomie Feller que se fue afuera por muy poco.



El tanto de la victoria llegó en el minuto 100, luego de un pase filtrado de Maite Oroz a Sofie Svava. La danesa tocó al centro y Linda cayó en posición de número 9 para tocar la pelota y mandarla adentro.

⚽️ ¡GOOOOL DE LINDA CAICEDO PARA EL REAL MADRID!



🇨🇴 La colombiana y su primera anotación para el 2-1 contra Villarreal, por la Copa de la Reina.



🎙️ @DarioOcchiuzzi - @nanisenra pic.twitter.com/H6SbP4mcDY — DSports (@DSports) March 9, 2023

Sin el Barcelona en competencia, eliminado en octavos de final por un increíble error que le costó la derrota en el escritorio (venció 0-9 a Osasuna, pero alineó a una jugadora suspendida), Real Madrid se ilusiona con su primer título. Los otros tres clasificados son Atlético de Madrid, Alhama y Athlétic de Bilbao. Las colchoneras, con otra colombiana, Leicy Santos, son las favoritas en teoría. Pero el Madrid, con Linda Caicedo, quiere torcer esa historia.

En busca de una nueva historia

Solamente una jugadora colombiana ha sido campeona de un torneo en el fútbol femenino español. Se trata de Leicy Santos, quien llegó en la temporada 2019-20 al Atlético de Madrid, luego de salir campeona en la primera edición de la Liga colombiana, con Independiente Santa Fe.



La futbolista nacida en Lorica fue titular en el partido en el que el Atlético venció 3-0 al Levante, el 16 de enero de 2021, en Almería, para conseguir la Supercopa de España. Fue el primer título del club en ese torneo.



Leicy y el Atlético repitieron su paso a la final en la edición 2022, pero en esa ocasión el Barcelona consiguió una arrolladora victoria por 7-0 para quedarse con el título.

