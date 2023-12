Linda Caicedo, por otro galardón: premios The Best de la Fifa ya tienen fecha y sede

Linda Caicedo ha tenido un año espectacular, lleno de goles, gambetas y reconocimientos. Y ahora la jugadora va detrás de un nuevo galardón.

Linda se encuentra por estos días lesionada, en recuperación, pero eso no le impidió ser reconocida como la mejor jugadora joven del mundo, al recibir el premio Golden Girl 2023.

Madrid 15 de noviembre 2023. Linda Caicedo con el Real Madrid Femenino enfrentan al Chelsea por la Champions League Foto: Alejandro Matías / Kronos

La futbolista colombiana está incluida entre las nominadas a los prestigiosos premios The Best, que anualmente entrega la Fifa.



La delantera de Real Madrid está nominada en la categoría a mejor jugadora, reconocimiento a su gran temporada en la Selección Colombia y el Real Madrid.



Esta distinción se suma a sus candidaturas al Balón de Oro y al Premio Puskas por su inolvidable gol a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.



Los premios The Bes será entregados el próximo 15 de enero en Londres. Será la tercera vez que la capital británica albergue estos premios, después de las ediciones de 2016 y 2017.



En la categoría de mejor jugador están, entre otros, los jugadores del Manchester City Erling Haaland, Rodrigo Hernández y Kevin de Bruyne, ganadores del triplete, el francés Kylian Mbappé y Leo Messi, campeón del mundo con Argentina.



Entre las candidatas al premio de mejor jugadora están las españolas Aitana Bonmatí, Jenni Hermoso, Mapi León y Salma Paralluelo, ganadoras de Liga y Liga de Campeones, con el Barcelona, y la madridista Linda Caicedo.



En el premio de mejor entrenador/a del fútbol femenino figuran Peter Gerhardsson, de la selección sueca, Jonatan Giráldez, del Barcelona, Tony Gustavsson, de la selección de Australia; Emma Hayes, del Chelsea, y Sarina Wiegman, de la selección inglesa, mientras que en el premio a mejor entrenador están nominados Xavi Hernández, del Barcelona, Pep Guardiola, del Manchester City, Simone Inzaghi, del Inter de Milán, Ange Postecoglou, de su etapa en el Celtic de Glasgow, y Luciano Spalleti, de su etapa en el Nápoles.



La Fifa también entregará premios a los mejores porteros, a la mejor afición, al 'fair play' y al mejor gol (premio Puskas), además de reconocer los mejores onces del año.



Las votaciones las realizan los seleccionadores nacionales, los capitanes de las selecciones, un grupo de periodistas y los aficionados. Cada uno de estos grupos representa el 25 % del voto final. Los finalistas de cada categoría serán anunciados en las próximas semanas.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO



con EFE

