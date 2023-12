Linda Caicedo, orgullo de su familia: así reaccionó su novia al premio 'Golden Girl'

Linda Caicedo llena de orgullo a Colombia y gana renombre en el fútbol internacional gracias a su talento innato. La caleña de 18 años de edad se ganó el premio 'Golden Girl' como la mejor futbolista Sub-21 del mundo.



Linda se suma al pleno que hizo el Real Madrid en el prestigioso galardón organizado por el diario italiano Tuttosport, pues el inglés Jude Bellingham fue el hombre la noche en la misma categoría y se llevó el 'Golden Boy'.

Linda Caicedo en partido Real Madrid vs. Chelsea. Foto: ALEJANDRO MATIAS

La colombiana, nacida en el 2005, es la primera jugadora suramericana en llevarse el cotizado premio. Sin embargo, no pudo asistir a la gala para recoger la distinción, por una lesión.



Linda, que lleva más de tres semanas de baja en el Real Madrid, se lesionó en el clásico español contra el Barcelona, después de chocar con la arquera rival Cata Coll, el tobillo de Linda quedó presionado entre el césped y la pierna de la guardameta y tuvo que ser sustituida por el fuerte dolor.



Días más tarde, el Real Madrid indicó que tenía afectados los ligamentos del tobillo tras los exámenes médicos, que no detectaron ninguna rotura grave.

Linda Caicedo Foto: Efe

Valeria Castro reacciona al premio de Linda

Valeria Castro, novia de Linda Caicedo, no dejó pasar el logro de la colombiana y salió a las redes sociales a felicitarla por lo que está consiguiendo en el fútbol internacional.

"¡Qué Orgullo! The Golden Girl from Colombia", fueron las palabras de la joven pareja de la futbolista en una historia de Instagram.

Elogios a Linda Caicedo. Foto: Instagram: Valeria Herrera

Linda Caicedo agradece ser elegida como la mejor jugadora de su edad

La delantera de la Selección habló en un video publicado en las redes sociales del equipo español y agradeció a Colombia, su familia y al Real Madrid por el apoyo recibido.



“Aprovechar para agradecer en todos los que creyeron en mí. Al Real Madrid porque a la final sin ellos no hubiese sido posible todo esto, por supuesto a la Selección Colombia que ha sido un lindo proceso (…) A mi familia y a mi pareja (Valeria Herrera) que han estado pendientes en todo este proceso y también me han ayudado para seguir creciendo individual y colectivamente”.

🎙️⭐️ Palabras de Linda Caicedo tras ganar el Premio Golden Girl.pic.twitter.com/iJZVrfrhOV — Real Madrid Femenino 🤍 (@madridfeminfo) December 4, 2023

Emilio Butragueño elogio a Linda Caicedo

En lugar de Linda, estuvo la leyenda del Real Madrid, Emilio Butragueño, quien llenó de elogios a la vallecaucana por su galardón y su gran rendimiento en la Selección Colombia femenina y en el club merengue.



“Es un placer estar aquí y felicidades por esta fiesta del fútbol. Quiero felicitar a Linda, que representa los valores del Real Madrid y lo que nosotros queremos que represente el equipo femenino”: afirmó Buitragueño.



Y agregó: "Ella es una jugadora extraordinaria, lo está demostrando en el Madrid y en el mundial, para nosotros es una jugadora fundamental, confiamos mucho en ella para el futuro y para el presente. Queremos crecer como equipo cada temporada y contribuir al crecimiento del fútbol femenino en todo el mundo”.

Linda Caicedo jugando con el Real Madrid. Foto: EFE

