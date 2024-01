¡Qué carita!: La reacción de Linda Caicedo al no quedar en el once ideal de The Best

Este lunes 15 de enero se entregaron los premios The Best, los cuales reconocen a los mejores futbolistas del planeta en la temporada anterior. La delantera Linda Caicedo, figura de la Selección Colombia, quedó como la segunda jugadora del mundo, pero no fue incluida en el once ideal.



La jugadora del Real Madrid recibió la distinción al mejor gol del Mundial de Nueva Zelanda y Australia por su anotación ante Alemania, y compite por el Premio Puskas. Además, ganó el premio a la Golden Girl como mejor jugadora menor de 21 años. También fue nominada al Balón de Oro y fue novena. Sin embargo, nada de eso sirvió y Caicedo se fue en blanco.



Al conocer que no fue escogida en el equipo ideal, la nacida en el Valle del Cauca no pudo ocultar su desilusión. La reacción de la talentosa delantera fue captada por las cámaras durante la gala de los premios.



La volante ofensiva de la Selección España, Aitana Bonmati, fue la ganadora del premio a la Mejor Jugadora con 52 puntos, Caicedo quedó en el segundo lugar con 40 unidades, y el tercer lugar del podio lo ocupó Jennifer Hermoso con 36 puntos.



Hermoso protagonizó el escándalo con Luis Rubiales, en ese entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol, quien la besó en la boca.

¿Por qué quedó por fuera?

En los premios The Best hay dos votaciones distintas. Una, por el equipo ideal y otra, a parte, por la mejor jugadora. Linda Caicedo no resultó escogida en ninguna de las dos.



Los votos de los hinchas, en la página web de la Fifa, no le alcanzaron a Caicedo para estar dentro del equipo ideal.



El equipo elegido fue el siguiente: Earps; Bronze, Greenwood, Olga Carmona; Toone, Aitana Bonmati, Walsh; James, Kerr, Morgan y Russo.



Fernando Umaña Mejía

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

