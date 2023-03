No fue ideal el primer partido de Linda Caicedo en la casa del Real Madrid Femenino. La joya colombiana, que ya supo anotar con la camiseta merengue en el compromiso del pasado nueve de marzo ante el Villareal, se retiró lesionada este sábado en el juego que terminó perdiendo su equipo 0-1 con el Tenerife, por la fecha 22 de la liga española, en el estadio Alfredo Di Stéfano.



(El momento de la lesión: Linda Caicedo: vea la jugada que la dejó lesionada en partido con el Real Madrid).

La lesión de Linda

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo se lesiona con el Real Madrid. Foto: Capturas de pantalla DAZN

En su cuarto partido con el conjunto español, Caicedo empezó de nuevo como titular, tras haberlo hecho en el pasado duelo ante el Atético de Madrid. Y aunque en esta ocasión arrancó desde la banda izquierda, los movimientos de la joven figura de la Selección se dieron por toda la cancha. Su participación, en medio de un férreo bloque defensivo rival, parecía presagiar alguna clara oportunidad de gol. Sin embargo, al minuto 30, en medio de una ofensiva de su equipo, la colombiana llegó al borde del área grande en busca de la pelota. Allí, un choque con la defensora venezolana Verónica Herrera, quien se barrió para ganarle el balón, la dejó tendida en el piso.



Al parecer, según las muestras de dolor de la caleña, el golpe se habría dado a la altura de la espalda baja, tras la caída por el impacto.



Caicedo pidió de inmediato asistencia médica y, en medio de los aplausos del público madridista, se retiró para ser atendida. Contados segundos después, regresó a la cancha para tratar de seguir, pero el dolor la obligó a salir de la cancha en medio de un desgarrador llanto sobre el minuto 34. Al final, fue reemplazada al 38’ por la atacante francesa Naomi Feller.



(Puede interesarle: Linda Caicedo: desgarrador llanto enciende las alarmas tras lesión con el Madrid).

Linda Caicedo se retira lesionada en su primer partido en casa con el Real Madrid femenino.



Su llanto lo dice todo. pic.twitter.com/YPNpYGcleF — Andrés Felipe Balaguera Sarmiento (@balagueraaa) March 18, 2023

Hasta el momento, no se conocen mayores detalles de la lesión de Caicedo. El Real Madrid no ha emitido ningún comunicado y la única mención que hizo la jugadora sobre el compromiso tuvo que ver con un video en el que se le veía salir de la cancha. El registro lo compartió su compañera de Selección Gisela Robledo, quien hace parte del Tenerife, pero no jugó por lesión. Caicedo compartió dos emoticones de corazones blancos y un puño cerrado ante el mensaje de “Qué grande”, que apuntó Robledo acompañando la grabación.



El Real Madrid terminó perdiendo el partido en el minuto 84, por un gol de la veterana delantera española María José Pérez. Tras este resultado, el equipo de Caicedo queda en la segunda posición del torneo, con 56 puntos, a 10 del Barcelona, que es líder, con 22 partidos disputados.

Lo que viene

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo celebra primer gol con el Real Madrid. Foto: Captura de pantalla Directv Sports

Con las lágrimas de Caicedo y las imágenes del momento de la caída como únicos registros, no hay mayor claridad sobre el alcance del golpe. Lo único cierto es que la joya colombiana, que parecía haberse ganado la titular con menos de 180 minutos jugados, podría perderse el partido cumbre ante el Barcelona, por la Liga, del próximo sábado.



De momento, la meta de ser protagonista en las semifinales de la Copa de la Reina, torneo en el que anotó su primera diana, parece no verse afectada, pues el partido está programado para finales de mayo.



En cuanto a la Selección Colombia, de ser de gravedad la lesión, Caicedo podría perderse los amistosos que tiene el equipo de Nelson Abadía ante Francia, el 7 de abril, en la ciudad de Clermont-Ferrand, y ante Italia, el 11 del mismo mes, en el Estadio Tre Fontana, de Roma.



Sobre el Mundial de mayores que se disputará en Australia y Nueva Zelanda 2023 del 20 de julio al 20 de agosto, ante la poca información de la lesión, resulta en vano contemplar que Caicedo estaría ausente.



De momento, el llanto de ayer es lo único que habla. Ahora falta que se escuchen palabras.

DEPORTES

Más noticias