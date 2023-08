Linda Caicedo rompió en llanto, tras la eliminación de Colombia del Mundial femenino. La joven joya del equipo, que no tuvo su mejor partido este sábado contra Inglaterra, no pudo ocultar su dolor tras la culminación de una participación sin precedentes en la historia del fútbol femenino nacional.



Las lágrimas reflejan su dolor, pero el país la anima a la distancia, pues no hay nada de qué lamentarse. Su trabajo, y el de las otras 22 guerreras, no despierta reproche alguno. Tan solo hay admiración por quienes hicieron soñar con su talento a todo un país.



La desazón de Linda Caicedo tras la eliminación de Colombia

Linda Caicedo. Foto: EFE y AFP

El camino de Linda Caicedo recién empieza. Aunque a sus 18 años ya hizo historia en la Sub-17, la Sub-20 y la Selección de mayores, Caicedo tiene mucho por vivir.



Su figura, de 18 años, causa expectativa en la élite del fútbol mundial. Y, de seguro, tendrá revancha.



"Lastimosamente no se nos dio, salimos de una manera muy triste, pero hay que asimilarlo", dijo Caicedo, en charla con 'Directv Sports', tras el final del partido.



"Es fútbol, a la final (sic) tienen dos, la meten y nos ganan", declaró una Linda visiblemente afectada.

