Linda Caicedo siempre pone el pecho. La talentosa jugadora de la Selección Colombia, figura de la histórica participación en el Mundial femenino 2023, rompió en llanto tras la derrota de este sábado 1-2 contra Inglaterra. Aun así, en medio de su dolor, decidió hablarle a Colombia y agradecer por el apoyo.

Linda, entre lágrimas, le habla a Colombia

"Simplemente siento tristeza. Siento yo que a la final que me quedan muchos mundiales, me duele es por mis compañeras, que quizá ya van de salida. Por Caro (Arias), que es mi pana, mi amiga, que salga hoy de esta manera...", declaró Caicedo, en un emotivo video.



"Hoy nos despedimos de este lindo Mundial. Simplemente agradecerles a los colombianos. Lastimosamente hoy no se nos da, salimos de una manera muy triste, pero hay que seguir, pero hay que seguir, asimilarlo y levantar cabeza", añadió, en charla con 'Directv Sports'.

"No tengo palabras, no lo asimilo", concluyó.

El país les agradece a sus guerreras

Tras la histórica presentación de Colombia, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a las jugadoras.



En medio de la decepción natural de la derrota, la sensación general es de orgullo.



El país vibra por sus guerreras.

