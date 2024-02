Linda Caicedo anotó golazo, pero Real Madrid se despidió de la Copa de la Reina, video

Con los tantos de Ludmila da Silva y de Eva Navarro, el Atlético de Madrid femenino se clasificó para las semifinales de la Copa de la Reina tras derrotar 2-1 al Real Madrid, que dio un paso más hacia la intrascendencia en una temporada que parece destinada a terminarla sin títulos.

El conjunto blanco se encontraba ante un duelo clave dentro de un curso en el que la Copa de la Reina era su única opción para lograr un trofeo. Eliminado en la Liga de Campeones de manera contundente (un punto de dieciocho posibles en la fase de grupos) y muy lejos del intocable Barcelona en la Liga, el equipo dirigido por Alberto Toril tenía que agarrarse al flotador de la Copa a cualquier precio.

Enfrente tenían a su verdugo en la final de la temporada pasada. El Atlético de Madrid, que no conotó con la colombiana Leicy Santos en este juego, defendía el título que ganó al Real Madrid en Butarque desde la tanda de penaltis. También para el combinado rojiblanco la Copa se convirtió en un jugoso premio mientras en la Liga aspira a pelear por entrar en posiciones de Liga de Campeones.



Sin Tere Abelleira, con molestias musculares, y con Olga Carmona en el banquillo de inicio también con algún problema físico, el Real Madrid perdió a dos efectivos importantes en el funcionamiento de su maquinaria.



Pero el Atlético de Madrid, ajeno a todas los problemas del Real Madrid, firmó un gran partido. Esa fue la realidad. Las jugadoras dirigidas por Manolo Cano casi siempre dieron una sensación de superioridad y control sobre su rival, que sólo inquietó a Lola Gallardo en arreones puntuales.



El cuadro rojiblanco inició su carrusel de oportunidades con un remate de Boe Risa que salvó Misa con facilidad. Respondieron Caicedo y Athenea, que obligaron a Lola Gallardo a emplearse a fondo. No volverían a hacerlo en toda la primera parte, porque el Atlético, durante 25 minutos, manejó el duelo a su antojo.



Y fue Ludmila quien se llevó al gato al agua tras aprovechar una gran jugada por la banda derecha de Ajibade. La jugadora nigeriana desbordó con una velocidad aplastante a Kathellen y sirvió la pelota a su compañera, que con un disparo contundente a bocajarro batió a Misa.



El Real Madrid se fue al vestuario con malas sensaciones. Se olía la derrota y, aunque a los dos minutos de la reanudación empató por medio de Linda Caicedo, que aprovechó una regular salida de Lola Gallardo para subir el 1-1 al marcador, su reacción quedó en nada.

¡GOL DE REAL MADRID! ⚪



⚽ Linda Caicedo 🇨🇴 la picó y estampó el 1 a 1 frente a Atlético de Madrid



🎙 @rosamariamt5 y @taliaazcarate#CopaDeLaReinaEnDSPORTS I #AtletiRealMadrid pic.twitter.com/fbTse5oW7O — DSports (@DSports) February 8, 2024

Y es que, la alegría blanca apenas duró siete minutos, los que tardó Eva Navarro en batir de nuevo a Misa. Un disparo magnífico de la atacante rojiblanca pegado al palo de la portería del Real Madrid bastó para desnivelar la balanza.



Entonces, el equipo de Toril se lanzó a por el empate. Introdujo en el campo a Bruun, Raso y Carmona por Athenea, Feller y Svava y el Real Madrid logró un poco más de empuje. Fruto de su necesidad, rozó las tabas con un remate de Moller desde el punto de penalti que estuvo a un paso de igualar la eliminatoria.



Y no hubo mucho más, porque el Atlético aguantó bien y se clasificó para las semifinales con justicia. Seguirá peleando por un título que ya no podrá buscar el Real Madrid que, si no hay sorpresas en Liga, se quedará con la vitrina vacía esta temporada.

Otra colombiana en semifinales, y con golazo: Manuela Vanegas

Otra colombiana estará en las semifinales de la Copa de la Reina: se trata de Manuela Vanegas, quien, además, contribuyó con un golazo a la victoria de Real Sociedad 1-2 contra el Levante. Esta fue su anotación.

