Linda Caicedo ya es una de las tres mejores jugadoras del planeta

Linda Caicedo no para de sorprender. Apenas tiene 18 años, pero en este 2023 dio saltos gigantes hacia su consagración y, de su mano, la del fútbol femenino colombiano, que la tiene como referente no solo de su presente, sino de su futuro.

El año comenzó con una gran noticia: su llegada al Real Madrid, una de las marcas más prestigiosas del fútbol mundial, que confía en ella para crecer y recuperar el terreno que ya le saca el FC Barcelona en la rama femenina. Ya jugó su primera final, la de la Copa de la Reina, que perdió contra el Atlético de Madrid de Leicy Santos.

La gran generación colombiana, la de las ‘chicas superpoderosas’, vio en ella un salto de calidad enorme y así, el equipo logró, en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, la mejor actuación de la Selección Colombia femenina de mayores en una Copa del Mundo, alcanzando los cuartos de final.



Linda dio una mano importante, sobre todo, en la primera fase del torneo, anotando goles en los dos primeros partidos, contra Corea del Sur y Alemania. Este último tanto fue seleccionado como el mejor de la Copa del Mundo.



“Después de recoger el balón justo dentro del área, la sensación adolescente se abrió paso entre dos defensoras alemanas con una croqueta perfecta. Luego, con un movimiento fluido, lanzó un disparo que se metió en la esquina superior derecha de la portería de Merle Frohm para darle a Colombia la ventaja”, fue la descripción de la Fifa.

El gol también metió a Linda en la lista inicial de nominados al premio Puskas, que se le entrega al mejor gol del año en votación de la Fifa, pero, finalmente, no quedó en la terna final.

Finalista de The Best, el mejor logro de Linda en el año

El gol no está, pero Linda, en cambio, sí logró meterse en la lista de tres finalistas del premio The Best, que la entidad que maneja el fútbol mundial le entrega a la mejor jugadora del año. No la tiene fácil, porque sus rivales por el premio son dos campeonas del mundo con España, Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso. Pero el hecho de ya estar en la lista final, algo que nunca había logrado ningún jugador colombiano, ya es todo un mérito. La gala será el 15 de enero, en Londres.

Ya Linda se había metido entre las diez mejores jugadoras del mundo en la votación del Balón de Oro, el premio que anualmente entrega la revista France Football y en la que Bonmatí se quedó con el premio mayor. “Fue una experiencia inolvidable, desde niña lo soñé y a la final ver a tantos jugadores por televisión y tenerlos tan cerca será una emoción que no tiene explicación”, dijo entonces.



El 2023, además, le dejó un nuevo galardón a Linda: el premio Golden Girl, entregado por la revista italiana Tuttosport para destacar a la mejor jugadora del mundo menor de 21 años. Y todavía hay mucho por delante. En el 2024, la Selección buscará una medalla olímpica. Linda, otra vez, será la cara para mostrar.



