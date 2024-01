Linda Caicedo: la razón por la que no quedó en el equipo ideal de la Fifa

Los premios The Best, entregados este lunes por la Fifa, no tuvo en cuenta a la colombiana Linda Caicedo para estar en el equipo del año.

La delantera y figura de la Selección Colombia estaba nominada, pero se fue en blanco, no quedó en el once ideal.

La delantera caleña comandó a la Selección Colombia en su mejor participación

en un Mundial, al llegar hasta los cuartos de final del campeonato en Nueva Zelanda

y Australia, compite contra las españolas Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso.



Linda Caicedo anotó dos goles en el Mundial y recibió dos veces el premio a la mejor jugadora del partido; Fifa le dio la distinción al mejor gol del certamen por su anotación ante Alemania y compite por el Premio Puskas.



Ya fue nominada al Balón de Oro y fue novena. Ganó el premio a la Golden Girl como mejor jugadora menor de 21 años, una distinción grande.

Linda Caicedo anota gol vs. Alemania en el Mundial femenino. Foto: AFP

¿La razón?

Sencillo, hay dos votaciones distintas. Una, por el equipo y otra, a parte, por la mejor jugadora, pero Caicedo no fue escogida en ninguna de las dos.



En la votación de los hinchas en la página web de la Fifa no le alcanzaron los votos para estar dentro del equipo ideal.



Tampoco clasificó la española Jenni Hermoso, quien protagonizó el escándalo con Luis Rubiales, en ese entonces presidente de la Real federación española de Fútbol, quien la besó en la boca.



El equipo elegido fue el siguiente: Earps; Bronze, Greenwood, Olga Carmona; Toone, Aitana Bonmati, Walsh; James, Kerr, Morgan y Russo.



