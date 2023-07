Linda Caicedo llega al Mundial femenino del 2023 como una galáctica, con ese aura que tienen y transmiten las que cotidianamente visten de blanco, con la ropa del Real Madrid.



Linda, a sus escasos 18 años, ya es experiencia, es madurez, es esperanza. Es la estrella que llega a brillar con la Selección Colombia, una vez más, con los deseos de siempre, los de triunfar vestida de amarillo.

Linda Caicedo, símbolo de Colombia

Linda Caicedo (izquierda). Foto: Juan Pablo Rueda, EL TIEMPO. Federación Colombiana de Fútbol.

El Mundial tiene sus figuras, esas jugadoras llamadas a resplandecer. Y Linda está entre ellas, no solo porque juega en el Real Madrid, sino por lo que ha sido su corta y fantástica carrera deportiva, con sus goles y sus gambetas en la Selección Colombia, y en todas sus categorías, como si la camiseta no tuviera talla y siempre le quedara bien.



El 2022 fue un año especial, pues Linda apareció en cada torneo para dejar su huella de manera deslumbrante. Jugó el Mundial sub 17 de la India, el suyo, el de su edad, y guio al equipo hasta la final que perdieron contra España. Linda ganó el Balón de Plata y el Botín de Bronce. Hizo 4 goles. Quería la corona, se le escapó, y por eso le pidió disculpas al país, con esa voz que es una mezcla de inocencia y ambición.



Linda miró la copa como quien promete, como quien anuncia que si no era esa, será la otra, la de mayores, ¿y por qué no?, si es que Linda Caicedo es experta en eso de los sueños que se hacen realidad.



Y eso no fue todo, además Linda jugó el año pasado el Mundial Sub-20 en Costa Rica, y Colombia llegó a cuartos de final. Ella hizo 2 goles y también se destacó. Y además jugó la Copa América con el equipo de mayores, el que ahora lidera, y Colombia fue segunda detrás de Brasil. Linda fue la mejor jugadora del torneo, para ratificar que solo necesita tener una pelota en frente para lucir.



Su 2022 fue tan espectacular que dio el salto esperado al equipo merengue. Pero hay más, fue segunda en la nominación a Mejor Jugadora del Mundo en los premios Globe Soccer, detrás de la española Alexia Putellas, y fue elegida por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) como la mejor Sub 20 a nivel mundial.



Por todo eso es que Linda acapara los focos. Ella con su sonrisa brillante y su pelo arremolinado ya alista su danza en las canchas del Mundial de mayores. Ella, con su apariencia frágil que no es más que un engaño, porque con la pelota lo que ella irradia es fortaleza, agilidad y magia. Linda, la campeona de la Liga colombiana con el América y con el Cali, la que irrumpió en el fútbol femenino con destreza, la misma que viste a diario de blanco, se alista para triunfar vestida de amarillo: para cumplir su sueño de ganar el Mundial.

