Amanece y anochece en Australia y el tema, cada vez que se menciona a la Selección Colombia es la salud de Linda Caicedo. La estelar delantera nacional es motivo de preguntas en todas las ruedas de prensa de parte de los reporteros que cobren el Mundial Femenino y que no entienden la tranquilidad del cuerpo técnico y su insistencia en que está bien de salud, cuando se han presentado ya al menos dos situaciones que para muchos son razón de alarma.

La primera señal que envío la vallecaucana fue en la preparación del partido contra Alemania hace seis días. Ocurrió en la sede de entrenamiento en Sidney, cuando, mientras el grupo que había Sido titular contra Corea hacia un trote normal, ella se tocó el pecho y se dejó caer en la cancha.

La prensa presente en el lugar salía en ese instante del campo pero al ver la premura con la que corrieron los miembros del cuerpo médico hasta donde estaba ella, ya rodeada por sus compañeras, la preocupación se disparó.



Por fortuna, el que el propio técnico Nelson Abadía llamó un "desvanecimiento", no le impidió terminar la práctica con normalidad. Hubo parte de tranquilidad pero quedó una sombra de duda sobre la razón de esa crisis.



Y en el propio partido contra Alemania, volvieron los temores. No fueron pocos los que asociaron ese momento con una nueva alerta: se jugaba ya el segundo tiempo, después del golazo de Linda que muchos consideran aquí en Australia como uno de los mejores de la Copa Mundo, cuando de nuevo se sintió mal.



La extremo se dejó caer nuevamente al césped y tuvo que ser revisada por la doctora Ana Betancur, quién la atendió en la raya, verificó que no hubiera riesgo para su salud y entonces, ante la insistencia de la propia jugadora, autorizó su reingreso.



La imagen de la cara de la estelar atacante contra el césped no dejo tranquilos a muchos y otra vez al cuerpo técnico, en cabeza del asistente Angelo Marsiglia, tuvo que salir a dar explicaciones: "es cansancio" dijo el sustituto del suspendido DT Abadía.

Linda Caicedo Foto: Mark Evans. Efe

Linda Caicedo: exámenes médicos para salir de dudas



En esa conferencia de prensa se mencionó por primera vez la posibilidad de que Linda estuviera sintiendo algo fuera de lo normal, razón por la cual, para su propia tranquilidad, se ordenaron los exámenes médicos que el DT Abadía explicó en Perth.



"Queremos que ella esté bien y que sepa que está bien; de le hizo un Holter, una radiografía y unas pruebas buscando la tranquilidad de la jugadora", dijo en rueda de prensa en Perth.



Así que hay una situación que la propia Linda no entiende y que requirió de exámenes específicos para su seguridad. De parte del cuerpo técnico y médico están seguros que nada compromete su participación en el partido de este jueves contra Marruecos no en la Copa Mundo.



Linda, sobreviviente de un cáncer de ovario hace cuatro años, conoce su cuerpo y quería estar tranquila. Es la razón de sus exámenes. Ella y todas las jugadoras de Colombia necesitan esa certeza para apuntar a los siete partidos que vinieron a jugar al Mundial. Ahora la tienen. Solo tienen que preocuparse por la pelota.



Jenny Gámez

Enviada especial de EL TIEMPO y Futbolred

Perth (Australia)

