Linda Caicedo no para de hacer historia con la Selección Colombia femenina. Como ya lo había hecho contra Corea del Sur, volvió a abrir el camino de la victoria en el Mundial, esta vez, contra Alemania, dos veces campeona del torneo.

El tanto en el primer partido fue mezcla de virtudes y errores, pues la portera coreana estuvo muy comprometida. Pero ahora, el 1-0 parcial fue la muestra de todo el talento de la jugadora del Real Madrid, al recibir un rebote en el área tras un remate de Manuela Vanegas, la otra gran protagonista del partido.

Linda hizo dos enganches en el área y luego cruzó la pelota al otro palo para darles la primera alegría de la noche a los hinchas de la Selección Colombia.

Con solo 18 años, Linda ha jugado tres Copas del Mundo en menos de un año: la sub-20, la sub-17 y ahora la de mayores.



“No tengo palabras para describir lo que acabamos de hacer. Pero bueno, mucha mesura. Hay que pensar en lo que se viene, que es Marruecos, y ya pensar en los otros partidos”, dijo Linda en zona mixta.

Lo que sintió Linda Caicedo tras ver otra vez el gol



El gol tuvo un significado especial para Caicedo, que los disfrutó mucho más después de verlo en las pantallas de televisión, una imagen que le da la vuelta al mundo por lo que significa: la primera derrota de Alemania en fase de grupos desde 1995.



“Realmente lo vi. Se me vinieron miles de recuerdos de todo lo que he pasado y es increible todo. Agradecerles a Colombia, a mis compañeras, que siento que lo luchamos hasta lo último y bueno, muy feliz”, señaló.

Colombia aún no tiene asegurada la clasificación, pero dio un paso importante. Estará en octavos de final con un triunfo o un empate contra Marruecos. También si pierde y Alemania no le gana a Corea, o si no pierde por cuatro o más goles y las teutonas suman de a tres.



