Linda Caicedo no pudo brillar en el cierre de la fase de grupos del Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, en el que Colombia perdió 1-0 contra Marruecos, en Perth.

Pese a la derrota, las dirigidas por Nelson Abadía clasificaron en el primer lugar del Grupo H y ahora enfrentarán a Jamaica en Melbourne, el martes a las 3 a. m., hora de Colombia (6 p. m. en la sede del partido).



Linda destacó, en zona mixta, el trabajo de Marruecos, que sorprendió al clasificar y dejar afuera a Alemania, que le había ganado 6-0 en su primer partido.

Linda Caicedo Foto: Richard Wainwright. Efe



“Marruecos salio a jugarse su final, tenía la oportunidad de clasificar. Nosotros no pudimos encontrar el gol. Ahora, pese a la derrota, pudimos ratificar lo que hicimos”, dijo la jugadora del Real Madrid.



Caicedo habló también de la actitud del rival. “Ellas sabían que estaban vivas en el sentido de la clasificación. Se jugaban su final, ganaron su partido y les queda mucho más”, exclamó.

Qué le faltó a Colombia, según Linda Caicedo



La joven de 18 años dice que hay que revisar lo sucedido para no pasar sustos en lo que viene: “Ahora queda analizar, ver lo que hicimos bien, lo que hicimos mal, dejar esto en el pasado y pensar en Jamaica".



Linda no cree que hubiera exceso de confianza tras la histórica victoria contra Alemania. “A pesar de toda la euforia que causó lo de Alemania, el equipo estaba muy tranquilo, con la confianza puesta. Lastimosamente, no nos llega el gol”, concluyó.

