Linda Caicedo sueña en grande, busca el The Best: 'Siempre quiero llegar a lo más alto'

Linda Caicedo deslumbró al mundo del fútbol con su exquisito talento con el balón. La jugadora de 18 años de edad es la primera colombiana en ser nominada al premio The Best femenino entregado por la Fifa.



Puede ser de su interés: Junior le habría ganado la pulseada a Millonarios por estelar fichaje: los detalles

La caleña, que comandó a la Selección Colombia en su mejor participación en un Mundial, llegó hasta los cuartos de final del campeonato en Nueva Zelanda y Australia, compite contra dos jugadoras campeonas con España: Aitana Bonmatí y Jenni Hermoso.

Facebook Twitter Linkedin

Madrid 15 noviembre 2023. Linda Caicedo con el Real Madrid Femenino enfrentan al Chelsea por la Champions League. foto Alenandro Matías / Kronos Foto: Milton Díaz / El Tiempo

Creo que debemos aprender, el fútbol colombiano debe crecer, pero dimos hasta lo que se alcanzó, con los recursos y el apoyo FACEBOOK

TWITTER

Aprovechando que es una de las finalistas en el prestigioso galardón, la Fifa reveló una entrevista exclusiva con la colombiana que viene de recuperarse de una lesión de tobillo y reapareció este miércoles en la derrota del Real Madrid femenino (0-1) contra el París.



La caleña contó detalles de cómo vivió su participación en un Mundial con la casaca de Colombia: "Cuando estás en un Mundial, en esa instancia (cuartos de final), nunca quieres perder, quieres llevar a tu selección a lo más alto. Pensaba mucho en mis compañeras que quizás están de salida y duele querer algo y que no te salga. Esa era mi tristeza de quedar hasta ahí. Hoy lo veo como una experiencia, creo que debemos aprender, el fútbol colombiano debe crecer, pero dimos hasta lo que se alcanzó, con los recursos y el apoyo.



Además, recordó el golazo que le marcó a Alemania, que fue elegido como el mejor de todo el torneo: "Cada uno tiene sus inicios (en el barrio), yo soy afortunada de tener eso, de salir a jugar en mi barrio, de jugar con chicos. Fue un complemento muy bueno. Siento que lo llevo, no es algo que lo practico, simplemente creció en mí y lo llevaré hasta que el fútbol me lo permita (...) Nací en Villa Gorgona y es algo que llevaré donde sea y que me identifica".

Facebook Twitter Linkedin

Madrid 15 de noviembre 2023. Linda Caicedo con el Real Madrid Femenino enfrentan al Chelsea por la Champions League Foto: Alejandro Matías / Kronos

Sabemos del talento que tenemos, de las grandes jugadoras y el crecimiento, pero precisamos de un apoyo de los directivos FACEBOOK

TWITTER

Y agregó sobre su experiencia en el Mundial: "Me divertí mucho, lo viví de esa manera. No debía tener presión, sé la edad que tengo, así me divierto más. Tenemos un grupo muy unido con muchas jugadoras experimentadas. Sé la lucha que hicieron para que el fútbol crezca. Ellas aportan el granito de arena a las jóvenes; aprendí luchar hasta conseguirlo. Ahora tenemos una tarea de no dejar caer todo y seguir creciendo".



Por otro lado, señaló que la Selección Colombia tiene un gran talento por explotar y le envió un claro mensaje a los directivos del fútbol colombiano para que el balompié femenino del país mejore.



Además: Tragedia: mueren arquero y técnico de equipo de fútbol tras brutal accidente



"Nosotras disfrutamos mucho en el camerino, en el hotel, con música. Sonreír, de eso se trata. Estar ahí es un claro ejemplo de disfrutar del fútbol (...) Muchas cosas. Sabemos del talento que tenemos, de las grandes jugadoras y el crecimiento, pero precisamos de un apoyo de los directivos. Ellos poco a poco aportan, pero como jugadora una siempre quiere ganar y espero que nuestro fútbol cambie, que nuestra liga mejore y que todo sea un buen complemento", explicó Linda.

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo, de la Selección Colombia. Foto: AFP

Linda dejó claro que su próximo objetivo será el Mundial Femenino Sub 20 que se va a llevar a cabo en Colombia. "Espero que se dé. Es una ilusión jugar un Mundial en mi país, sé que será inolvidable y espero que se me dé la oportunidad... El hecho de que sea en Colombia, que va a estar mi familia, mucha gente apoyándonos y sirve para nuestro fútbol femenino para que siga creciendo, que sea más vistoso y que la gente se dé cuenta de lo maravilloso que es nuestro país".



Le contamos: Escalofriante relato: exNBA confiesa que estranguló a una mujer y la enterró



Por otro lado, habló de su fichaje con el Real Madrid femenino y señaló que es un sueño vestir la casaca de uno de los equipos más grandes del mundo.



"Vemos nuestro propio trabajo, no buscamos igualar o superar a otros equipos. Queremos crecer. Es un club grande que merece títulos. El masculino ya lo hace y el femenino debe hacerlo. Vamos creciendo y obviamente con ganas de empezar a ganar".

Facebook Twitter Linkedin

Linda Caicedo. Foto: Real Madrid

Linda Caicedo apuntó alto y dejó claro que su sueño es ganar el premio The Best a la mejor jugadora del mundo: "Como jugadora siempre quiero llegar a lo más alto. Esa parte colectiva es importante, pero hacerte notar en la parte individual es bueno también. Estar nominada con ellas es un sueño, es una emoción que no tiene explicación. Esto me hace crecer".



Pero aclaró que Aitana Bonmatí es una seria competidora: "Aitana se lo ha ganado (premio a la mejor del mundo). Hoy por hoy es ella por lo que ha hecho, por la gran campaña. Tiene un juego y una visión increíble, es capaz de hacer muchas cosas de manera muy natural. Es un talento innato y siento que le sale muy fácil".

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO