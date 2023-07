Linda Caicedo jugó su primer partido en un Mundial de mayores, con apenas 18 años y un cúmulo de ilusiones y emociones. Y lo hizo como si tuviera la madurez y la experiencia de 500 partidos encima.

El gol de la tranquilidad de Colombia nació de sus pies: un remate luego de un enganche desde la izquierda hacia el centro, para patear con la derecha y aprovechar el error de la arquera coreana, que no puso bien las manos. Fue el 2-0 en Sydney.

Caicedo comenzó jugando por la derecha y en esos primeros minutos no brilló. Luego se tiró a la izquierda y jugó mucho más cómoda. Además, se vio mucho más colectiva y soltó muy rápido la pelota, aunque también hubo tiempo para algunos lujos.



“Realmente, donde me toque jugar lo haré, no tengo problema en los perfiles”, dijo Linda a DSports.

Linda, sorprendida: tres mundiales en un año



Con solo 18 años, Linda ya tiene 21 partidos con la Selección de mayores y ya lleva seis goles con el de este martes. Y puede contar que, en menos de un año, tiene tres Copas del Mundo: una prejuvenil, una juvenil y una de mayores.



“La verdad, muy feliz. Nunca pensé llegar a competir como tal en mi selección, sub 17, sub 20, ahora la absoluta. Es la confianza que me dan los colobmianos, la gente. Siento que estoy respaldándolos en el campo, dando lo mejor de mí”, declaró.



La Fifa destacó la actuación de Linda y durante la transmisión en vivo del partido en su página web le dedicó palabras especiales: “Linda Caicedo se luce en el estadio de Sidney. Hábil, pícara, atrevida, domina toda la banda izquierda del equipo colombiano. La disfrutan 24.322 espectadores”.



Linda tuvo una dedicatoria especial: “A mi familia, a los que me acompañan, a mi pareja y a los que día a día están aportando. Esto es para todos los colombianos”, dijo.



