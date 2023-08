Linda Caicedo se convirtió en el tema central en la interna de la Selección Colombia y en su entorno, no solo por su brillo y sus goles en el Mundial femenino, sino por la alerta que genera su estado de salud.



La joven jugadora del Real Madrid no hizo parte de la última práctica que hizo el equipo en Perth (Australia), sede del último partido que jugará la Selección en la fase de grupos. A Linda la llevaron a un hospital a hacerle pruebas médicas.



El mensaje desde la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fue de tranquilidad desde el primer momento pero el parte médico oficial se conoció solo en la rueda de prensa oficial de la Fifa, en voz del entrenador Nelson Abadía."Lo de Linda es normal, se le estaba haciendo un chequeo para tener firmeza de que está en plenitud y para tranquilidad de todos , me alarmé con el titular pero no hay problema", dijo el entrenador.

Atento el Real Madrid

Linda Caicedo Foto: Efe y AFP

Las alarmas saltaron más temprano cuando la prensa anunció que Caicedo había entrado a un hospital de Perth, pero rápidamente se confirmó que no se trató de una emergencia sino de unas radiografías a la delantera del Real Madrid.



La estrella de la selección colombiana no estuvo presente en el último entrenamiento en Perth y la semana pasada sufrió un desvanecimiento en Sidney durante un entrenamiento previo al partido con Alemania, pero su buen estado de salud le permitió participar en el juego y ser una de las protagonistas.



Este miércoles (jueves en Australia) se supo que el Real Madrid, el club al que pertenece Linda Caicedo, está en máxima alerta y mu ¡y atento al minuto a minuto de lo que pasa con la jugadora.



Desde Australia la periodistas Melissa Martìnez informó en ESPN que el propio Real Madrid pidió a la Federación Colombiana de Fútbol que a Linda se la haga un seguimiento permanente, que se le realicen todos los exámenes médicos de rigor y que el equipo está en comunicación total para estar al detalle de lo que pasa con la futbolista.



Incluso el Madrid ha pedido si es necesario que se la hagan exámenes más profundos.



Linda es la gran duda en la alineación titular de la Selección Colombia para el partido contra Marruecos. La lectura de los resultados de los exámenes serán decisivos.



