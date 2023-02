A Linda Caicedo le brillaban los ojitos. Caminaba por la sede del Real Madrid como hipnotizada, despacio, como quien piensa que camina dentro de un sueño y que en algún momento se va a despertar y se va a caer. Estaba vestida de negro, luego se arropó de blanco, se puso unos guayos rosados como de fantasía y salió a la cancha a simular que ya le tocaba jugar en ese prado perfecto, aunque solo era el día de su presentación oficial. Luego señaló ese escudo y emitió una frase cortica pero llena de poder y de responsabilidad: ¡Hala Madrid!, dijo, como encantada, y no se despertó.

Linda Caicedo vive ese sueño despierta, ese de jugar en el Real Madrid. Allí fue presentada el viernes, sin algarabía, pero ya despierta grandes expectativas. No fue al Barcelona, no fue al Chelsea, escogió el poderoso equipo blanco, que es una forma de tocar el cielo, aunque en la rama femenina ese club aún no tenga el mismo prestigio que el masculino, no deja de ser el Real Madrid, y ese nombre pesa en cada letra. Linda ya lo debe saber, se debió dar cuenta al llegar, al recorrer la sede, al vestirse de blanco y al notar lo que ella ha generado. Porque llega con un aura de estrella, con la carta en la mano: su brillo en la Selección Colombia en todas sus categorías. Pero lo que viene será a otro nivel.

Ya está allí, y quienes la conocen se alegran con ella. A la distancia, Jhon Alber Ortiz, su entrenador en el Deportivo Cali, en el que Linda fue campeona en 2021, habla con emoción. Nunca dudó de que Linda iba a dar un salto de esta magnitud muy pronto. Pensaba que se iba para Inglaterra, esa Liga le gustaba, pero cuando supo que era el Madrid, se llenó de orgullo.



“Este paso de Linda al Madrid, el club más grande del mundo, le viene bien porque había que dar ese salto de calidad. Llega a un equipo reconocido, que no es muy competitivo, pero que con la mano de ella y lo que ellos están pensando, al contratar jugadoras de esa calidad, es porque ya quieren competir al más alto rendimiento”, opina Jhon, y es como si también viviera el sueño de la pupila.



“Pienso en sus inicios por allá en 2014, 2015 en una selección Valle y ya marcaba diferencia con su juego, y verla ahora ya casi formada desde lo deportivo e integral y lo físico diría uno que valió la pena el esfuerzo que ha hecho y que seguirá haciendo por terminar de formarse en su proceso y desarrollo deportivo”, dice.

Linda Caicedo, con la camiseta del Deportivo Cali. Foto: Dimayor



Otro entrenador que la conoce bien es Andrés Usme, fue su DT en el América campeón en 2019. Usme estaba esperando una noticia así para la carrera de Linda. “Es una jugadora que debe seguir creciendo, es una joven de condiciones y debe evolucionar, y en ese orden de ideas ir a Europa le ayudará en su evolución para crecer como deportista y en todos los aspectos, como el nivel de competencia. Hizo todo bien y eso la tiene en una de las ligas más poderosas”.



Linda ya llegó, pero ahora deberá ganarse el lugar, abrirse un campo, demostrar que también sabe adaptarse y entender otro fútbol, otros proyectos. Ricardo Rozo sabe de eso, es un conocedor de fútbol femenino. El extécnico de la Selección Colombia, y quien ha estado en Valdebebas, la sede del Madrid, donde se ha empapado de ese proyecto, considera que este paso de Linda es un acierto.



“Es un momento estelar en su rol de jugadora, en su aspiración deportiva. Llega a un equipo ‘top’ de la rama masculina, a nivel femenino no es tanto, pero la institución y su mentalidad es grande, es un equipo de élite en lo que contrata, siempre lo mejor, y se llevan a una referente para nuestro país en las 3 categorías de la Selección. Es la contratación más importante del país en fútbol femenino. Seguramente va a ser referente también para el Real Madrid”, dice Rozo.

Linda Caicedo, de niña a galáctica

Cuando Linda Caicedo era pequeñita tenía una voz interior que de vez en cuando se le salía y sonaba como una voz de adulta, con una fuerza de huracán, que no parecía salir de ese cuerpo menudo. La frase le salía desde lo más profundo de su ser de niña: “Tranquilo, profe, yo me encargo”.



Así le decía el profe Ortiz en los partidos bravos: “Yo me encargo”, repetía y al profe nunca se le olvidó. Por eso piensa que en su nuevo desafío nada le va a quedar grande. El profe Ortiz espera mucho de ella, pero tiene una advertencia sobre la responsabilidad que se le asigna.



“La conozco y mentalmente es muy madura para su edad, lo que ha vivido hasta ahora le ha servido. Ha dado un salto de calidad. Que la nombren entre las mejores del mundo, ella sabe entender eso, lo asimila, pero creo que hay que hacerle acompañamiento, porque en cierto momento le damos la responsabilidad como en la Selección mayor o en los clubes; ella debe quemar su proceso y no olvidar que sigue siendo juvenil. Le hemos exigido cosas de un proceso que ella ha acelerado, pero olvidamos que apenas cumplió los 18, es una niña, incluso su fisionomía y morfología como tal, algunos huesos no se han cerrado del todo, le hemos exigido a veces ciertas cosas”, dice Ortiz y habla de otro gran desafío para su futuro: “Pienso en el salto de calidad que debe dar, no que debe llegar a solucionar y ser la estrella de un club: llegar con ese rótulo a veces es contraproducente”.



En esta nueva vida, Linda deberá hacer frente a la presión mediática y de los hinchas. Si bien el Real Madrid atraviesa un proceso, y para eso ha hecho fichajes estelares (véase nota alterna), esos clubes no dan espera.



David Menayo es periodista del diario Marca de España y dice que está expectante en conocer de cerca la capacidad de Linda y reconoce que ha generado un clima especial en la prensa de ese país, por como se dio el fichaje por encima incluso del Barcelona.



“Para mí es una incógnita. Tiene mucho talento, pero tiene que acoplarse a una Liga de mucho nivel y a un equipo de primerísimo nivel. Tendrá que aguantar la presión de verse en el foco y el aficionado deberá tener paciencia”, advierte el periodista.



Linda Caicedo inicia su viaje a la galaxia del Real Madrid. Ya es una de ellas. Viste de blanco, esperará su debut, y seguro tendrá el carácter para decirle a su nuevo DT, cuando le toque, “tranquilo, yo me encargo”.



Pablo Romero

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

