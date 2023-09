Linda Caicedo sigue brillando en el Real Madrid femenino. La joya del fútbol colombiano, después del gran mundial colectivo del equipo nacional, regresó al conjunto español y ha seguido demostrando que su carrera en la élite apenas está comenzando.

La joven atacante del club merengue jugó algunos minutos en el triunfo de su equipo 1-3 contra el UANL Tigres, de México, en un amistoso esta semana. Y este domingo, en otro duelo en el país latinoamericano, pero ahora contra el América, Caicedo espera ser titular.



Horas antes del duelo, la jugadora le dedica un tierno video a Valeria Herrera, su novia, quien de seguro la sigue a la distancia mientras hace su gira en México.



La grabación se llena de comentarios de los hinchas apoyando su amor.



(Video: Linda Caicedo y el sensacional regalo que le dieron en el Real Madrid).

El video de amor de Linda Caicedo a su novia

A través de su cuenta de Tik Tok, la joven figura se sumó al 'trend' de la canción 'Say yes to heaven', de la cantante Lana del Rey.



Caicedo compartió un video de dos fotos con la letra de la canción de fondo.



En la primera, aparece Herrera con la camiseta número 18 de Colombia, la de Caicedo.



En la segunda, aparecen ambas uniformadas.



Entre ambas imágenes, un texto contundente de la canción: "¿Cómo podría fijarme en alguien más? Tengo mis ojos puestos en ti".

Más noticias

DEPORTES