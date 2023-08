Linda Caicedo, estrella de la selección colombiana y jugadora del Real Madrid, dijo este martes que hicieron "historia" con la clasificación a los cuartos de final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, un "paso importantísimo" en la aspiración de convertirse en finalistas.

Linda Caicedo ilusiona a Colombia

Catalina Usme y Linda Caicedo, figuras de Colombia. Foto: EFE

"Estoy muy feliz, el equipo quería esto. Hoy hacemos historia, pero no solo queremos llegar a cuartos, es un paso importantísimo. Que los colombianos celebren, valió la pena la madrugada, no les fallamos", expresó a periodistas Caicedo tras la victoria 1-0 sobre Jamaica.



La delantera de 18 años enfatizó que ella y sus compañeras pisaron Oceanía "mentalizadas" en jugar siete partidos, al señalar que "llegamos acá para llegar a la final, y dimos un paso con mucha humildad, mucha alegría".



Caicedo contó que intentó repetir el gol que le anotó a Alemania en la fase de grupos, pero "lastimosamente se fue por encima", y ahora tiene en la mira el partido del sábado con Inglaterra en los cuartos de final, instancia a la que por primera vez llega Colombia. "Queda recuperarnos y pensar en Inglaterra, un rival difícil, potencia mundial. Vienen días de analizarlo bien. Sé que podemos hacerle daño, es difícil pero no imposible, el equipo realmente quiere llegar a la final y sé que podemos hacerlo", afirmó Caicedo.



La jugadora del Real Madrid elogió el debut de su compañera Ana María Guzmán, la otra juvenil de 18 años con la que disputó con Colombia los mundiales sub'20 en Costa Rica y sub'17 en la India, donde también hicieron historia jugando la final ante España.



"La 'Mona' (Guzmán) realmente tiene un futuro increíble. Tuvimos la oportunidad de jugar el Mundial sub'17, hoy le tocó afrontar el partido por las amarillas de Manuela (Vanegas), y siento que lo hizo muy bien, hizo la asistencia (del gol) y un excelente partido", comentó la estrella de las cafeteras.

EFE