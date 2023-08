Linda Caicedo pierde la sonrisa y Colombia entra en pánico. Cojea contra Marruecos, pide ayuda a los médicos contra Alemania, se desvanece en un entrenamiento y ese corazón que se acelera en Australia es un aleteo que se siente a 14.000 kilómetros de distancia. Su país sufre por ella, con ella.

Es la estrella no solo de la Selección nacional sino del Mundial Femenino de mayores, que no habló nunca de Martha, de Popp, de Putellas o Morgan o Kerr con la asiduidad con la que se pregunta por la autora de dos hermosos tantos –el que le hizo a Alemania está en carrera como el mejor de la Copa– y la promesa hecha realidad a sus escasos 18 años de edad.

(Linda Caicedo, entre las 5 máximas estrellas de la primera fase del Mundial)(Linda Caicedo: su papá revela lo último sobre su salud en la Selección Colombia)

La gran figura

En cada rueda de prensa hay un periodista internacional que la menciona, que quiere saber de su salud, que duda, como todos los colombianos.



Y aunque la respuesta fue siempre un mensaje urgente de tranquilidad, la evidencia es una inevitable señal de alarma. Linda se desvaneció en el entrenamiento previo al duelo contra las alemanas, se tomó el pecho, se dejó caer en el césped y obligó a una carrera del cuerpo médico, de lado a lado de la cancha, y a una rápida reacción de las jugadoras para rodearla y evitar la incómoda toma de las cámaras y la alarma de la prensa, para comprobar que solo estaba agotada, cansada.

¿De qué? Ese día del intenso solo que acompañó la práctica, del debut rotundo contra Corea (2-0) con un gol suyo, pero al final de la realidad apabullante de saberse figura mundial. “Un agotamiento... nada de qué preocuparse, dijo el técnico Nelson Abadía.

Segundo episodio

Pero llegó el segundo partido en Sídney y entonces el pánico subió rápidamente por las tribunas, todas pintadas de amarillo, que minutos antes enloquecían por el golazo del 1-0 parcial.



Linda y su cara contra la gramilla, inmóvil, los médicos de nuevo en carrera, las cámaras de la transmisión oficial petrificadas por la situación de la atacante.



Otra vez más motivación que otra cosa, y ella, parada en la raya y ya recuperada, solo agitaba las manos para que autorizaran su regreso. Otro susto, felizmente en vano.



Esta vez el asistente técnico Ángelo Marsiglia habló de su corazón: “Nada que alarmarse. Simplemente cansancio, ahogo, sintió un poquito de aceleración en el ritmo cardiaco, pero no fue para mayores. De hecho ella sale, decide continuar y así termina el partido”, dijo en la rueda de prensa posterior a la victoria 2-1 contra las alemanas.



Solo que esta vez la preocupación no fue solo de su país sino de ella misma. Pidió, y su deseo fue concedido, una revisión más exhaustiva de ese pálpito que ya no era habitual. Y fue así como, en Perth, fue trasladada a un hospital para practicarle exámenes médicos.

El mensaje genérico de calma ya no fue suficiente cuando se notó su ausencia en la práctica contra Marruecos y entonces al técnico Abadía le tocó detallar lo que se hizo con su estelar atacante.



“Queremos que esté bien y que ella sepa que está bien. Se le hizo un Holter (examen que determina cómo responde el corazón a la actividad normal), una radiografía y unas pruebas buscando la tranquilidad de la jugadora”. ¿Estamos tranquilos con ese corazón?, le preguntaban después de la derrota 1-0. “Estamos todos tranquilos”, decía ella, otra vez sonriente, por fin. El alma, de regreso al cuerpo.

El costo del éxito



¿Por qué se acelera el corazón de Linda? Porque es inevitable. Porque ser campeona y goleadora de Liga a los 15 años por primera vez (con América), repetir con el rival de patio (Deportivo Cali), recibir un diagnóstico de cáncer y levantarse para ser la mejor jugadora de la Copa América, la gran estrella de la final del Mundial Sub-17, la revelación del Sub-20 y el rutilante fichaje del Real Madrid sin haber cumplido siquiera la mayoría, todo en un mismo año, es una descarga que resisten muy pocos corazones.



Linda miró de frente a la muerte a los 15 años de edad, en plena pandemia, cuando se le descubrió un cáncer de ovario que requirió cirugía y tratamiento de quimioterapia que duró tres años y amenazó ya no solo su carrera, sino su vida. “Que tenga fe, que se apoyen en sus familias, que crean, que yo soy la prueba de que se puede salir adelante”, dijo en Sídney, donde su historia de superación suma al mito.

Ahora tiene el éxito ante sus ojos y ese sueño poco a poco ha ido sumando difíciles despertares: la enorme expectativa que ha despertado necesariamente crea una presión que es difícil de manejar a su edad.



“Se pueden presentar casos de arritmias o sensaciones de ahogo por ansiedad demasiado prolongada, que te lleve a una situación de pánico, no es frecuente pero puede pasar... En una larga temporada el deportista necesita un grupo interdisciplinario que lo recupere física y emocionalmente”, aseguró la sicóloga Lina Orrego, quien trabaja con la Federación de Arqueros de Colombia y entiende de primera mano el efecto del estrés competitivo.

¿Cómo ayudarla?

“Lo primero es reconocer la problemática, identificar la razón de ansiedad, puede ser un movimiento o un momento específico; a veces, en deportes de conjunto algunos se echan encima la responsabilidad del grupo. Hay que hablar con el equipo, discutir la razón de esa ansiedad y así el equipo se vuelve un colchón, compartir esa responsabilidad”, dijo la experta, para quien el trabajo interdisciplinario es definitivo, más en atletas jóvenes.



Más por instinto que por experticia, ya Catalina Usme, capitana de la Selección nacional, está en esa tarea: “Estamos dándole tranquilidad. Es que hablarle todo el tiempo es llenarla de presión, todos como deportistas vivimos esto alguna vez, que te escriben, te adulan, te dicen de todo... pero ella lo tiene que vivir, tiene que aprender y crecer y es bueno que le pase. Se trata de esto el deporte, de ser mejor, que a veces estés arriba y a veces te den cachetadas. Ahora es más complicado, cuando nos tocó a nosotras no veíamos a nadie, no teníamos un carajo, no sabíamos de nada, pero la presión ha cambiado”, aseguró.



“Le hemos dicho que descargue la responsabilidad en las viejas, vas a seguir siendo importante, te vamos a seguir amando, hoy estás bien y mañana la cagas, y qué importa, como equipo te arropamos cuando lo haces bien y te damos picos; y cuando no, mucho más”.



Y bajo esa cobija brilla. Porque así de descomunal es su talento, porque su vida es de ensueño justamente porque está hecha de golpes, de obstáculos, de realidad pura y dura. Aunque su palpitación se dispare, no hay manera de detenerla: “Ella siempre quiere jugar, cualquier molestia de salud no la opaca. Tiene que ser que un médico que la incapacite y le diga ‘No podés’, ella siempre quiere jugar y estar al 100 por ciento”, revelaba su padre, Mauricio Caicedo. Linda sonríe y el corazón de su país estalla.

Respiren, que esta historia de Colombia y de Linda Caicedo en el Mundial femenino continuará...

(Juan Fernando Quintero: Racing habría tomado esta drástica decisión)(Shakira y Lewis Hamilton: destapan su ‘cláusula secreta’ ante rumores de romance)

⚠️La estrella colombiana de la Copa del Mundo, Linda Caicedo, de 18 años, se agarra el pecho, se desploma y pierde el conocimiento mientras entrenaba en Sydney.



MAS INFO EN https://t.co/edfIpTpd4f pic.twitter.com/aejAh9RvGh — The Colin Rivas Show (@THECOLINSHOW) August 5, 2023

Jenny Gamez

editora de Futbolred

@Jenygameza