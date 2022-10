Colombia Femenina venció 2-0 en su segunda salida a su similar de China, en el partido del Mundial Sub-17 femenino, este sábado en India.



Linda Caicedo fue la gran figura del encuentro, pues anotó los dos goles con los que las dirigidas por Carlos Paniagua lograron una victoria importante.



Caicedo anotó a los nueve minutos de la primera parte y al 23 de la misma etapa, tantos que le dieron tranquilidad a la escuadra colombiana. La jugadora habló, luego del partido.

Las declaraciones



El partido. “Había que salir a ganar, contra un rival difícil, que venía de ganar. La honra es para Dios y seguimos mejorando cada día más”.



Reconocimiento. “Feliz, me lo he ganado por mi juego, y el trabajo, la alegría por delante. Eso me sirve para seguir adelante, saber que el público reconoce un trabajo”.



Stefanía Perlaza: “Esperamos que no sea grave, que sea solo el choque y nada más para que pueda jugar contra México”.



