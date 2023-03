Al minuto 74, y luego de mucha espera, finalmente la colombiana Linda Caicedo saltó al campo de juego vestida con el uniforme del Real Madrid. Ingresó cuando su equipo ya ganaba por goleada, contra el Alhama, en la fecha 20 del fútbol femenino en España. El Madrid tuvo una victoria aplastante por 1-5 y Linda tuvo su anhelado estreno. Incluso, casi anota su primer gol.

El debut de Linda Caicedo

Linda no necesitó ni de una semana de entrenamiento para debutar en la liga española. El viernes fue incluida en la lista de convocadas para este partido, y este sábado esperaba en el banco a que el técnico Alberto Toril se decidiera a mandarla a la cancha del estadio José Kubala de Murcia, que se llenó con cerca de 2.000 personas para ver al Madrid.



Linda tuvo poco tiempo, pero el suficiente para demostrar algunas pinceladas de su talento. Cuando llevaba apenas un minuto en la cancha, estuvo cerca de gritar su primer gol vestida de blanco. Linda recibió un pase de Nahikari García, quedó de frente al arco, con perfil derecho, se acomodó, pero su remate le salió incómodo, sin fuerza. Linda golpeó el pasto, lamentándose por no poder concretar esa gran oportunidad. No se amilanó. Empezó a circular por el centro del campo, a pedir la pelota, a hacerse notar. Luego recibió un pase profundo, esta vez por el sector derecho, y optó por buscar a una compañera con un pase al centro del área. La jugada terminó en tiro de esquina.



El resto del partido, la colombiana estuvo activa. Al minuto 86 inventó una pared, arrancando desde atrás, avanzó con gran panorama y sacó un remate de media distancia que se efue desviado. Fue otro aviso de Linda para llenarse de confianza. Y eso parecía, porque fue ganando protagonismo, incluso gestó la jugada del quinto gol, que fue un tanto en contra del Alhama. En es anotación Linda abrió la pelota hacia la izquierda para que luego viniera un centro al área y el autogol del equipo local. Entonces Linda fue a celebrar junto a sus compañeras, todas en círculo y abrazadas.

El Real Madrid dio una muestra de su superioridad. Aunque en el equipo femenino no tiene aún enorme prestigio, no tuvo problemas para superar a su rival de turno. Los goles fueron de Weir, Maite Oroz, Athenea del Castillo, Esther González, el tanto en contra del Alhama. Con eso, el cuadro merengue llegó a 55 puntos, persigue al líder Barcelona, que tiene 57, y que juega este domingo contra Villarreal.

