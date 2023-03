Linda Caicedo llegó al Real Madrid femenino y su fichaje por el club merengue ha sido tema de conversación de manera constante en Europa y Colombia, debido a que la joven estrella de 18 años es una de las grandes promesas del fútbol femenino.

El impacto económico de Caicedo

Linda Caicedo

Después de su presentación oficial el pasado viernes 18 de febrero, solo hasta este martes 28 pudo realizar su primer entrenamiento bajo las órdenes de su técnico, José Alberto Toril.



De hecho, ese primer entrenamiento de Linda Caicedo con Real Madrid femenino generó récords para el club merengue, debido que las visualizaciones de las páginas oficiales del equipo femenino en Instagram y Twitter rompieron marcas, convirtiéndose en el contenido más visto hasta el momento.



Con ese dato de fondo, y sin conocerse el monto que recibirá mensualmente Caicedo en el equipo blanco, cobró eco el impacto económico de la jugadora. Entre la lista de los fanáticos, aparecen el América y el Deportivo Cali, los conjuntos en los que estuvo Caicedo antes de dar el 'gran salto'.



Lo que los seguidores no han contemplado es que Caicedo no tenía contrato vigente al momento de su paso al Madrid. Y, a diferencia del fútbol masculino, en el femenino la Fifa aún no contempla pagos por derechos de formación.



En ese sentido, los dos grandes equipos de Cali no han recibido dinero por el paso de Linda a la 'Casa Blanca'.

