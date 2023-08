Colombia se despidió del Mundial femenino este sábado tras sufrir una remontada de la actual campeona de Europa y una de las favoritas al título, Inglaterra, que superó el gran gol de Leicy Santos (44') con los tantos de Lauren Hemp (45'+7’) y Alessia Russo (63') para eliminar a las cafeteras en cuartos de final.



(Linda Caicedo le habla a Colombia en video de llanto: 'Salimos de una forma muy triste').

Colombia, convertida en la revelación del torneo, quería seguir sorprendiendo al mundo y agrandar su historia en el Mundial contra la gran potencia inglesa y para ello Nelson Abadía alineó su once de gala con la presencia de la defensa Manuela Vanegas, que no participó en octavos por acumulación de tarjetas. Pero Inglaterra demostró su favoritismo y dejó clara su categoría.



En medio de la eliminación de Colombia, Linda Caicedo, la joven figura del equipo, no pudo tener su mejor partido. Y, tras sus sentidas lágrimas, llegó una emotiva carta de Valeria Herrera, su novia.

La carta de amor de la novia de Linda Caicedo

Linda Caicedo. Foto: Capturas de pantalla DSPORTS

A través de sus redes sociales, la joven Valeria Herrera compartió el emotivo mensaje para su pareja.



Llena de orgullo, como se ha mostrado siempre, Herrera compartió una fotografía de Linda Caicedo.



Junto a la imagen, apuntó primero: "Un ser lleno de luz, amor, felicidad y humildad".



Luego, un bello mensaje de amor: "Esto apenas es el comienzo. Esa sonrisa seguirá brillando e iluminando cada estadio. Eres brillante y esto apenas empieza, qué orgullo poder decir que haces parte de mi vida, queda mucho por aprender y por dar", expresó Herrera.



"¡Sos vos!", cerró.



(Selección Colombia recibe millonario premio por su histórico Mundial femenino 2023).

La incondicionalidad de Caicedo y su novia

