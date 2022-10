Linda Caicedo lo volvió a hacer, no importó que estuviera diezmada por un reciente pisón, no, eso no la detiene, y mucho menos cuando juega con la Selección Colombia, y mucho menos cuando juega un Mundial. Este sábado sacó lo mejor de su repertorio, dos genialidades, sutiles pero eficaces, dos disparos certeros para que Colombia ganara su primer partido en el Mundial sub-17 de la india, 2-0 contra China. ¡Qué crac es Linda!

En el duelo anterior, contra España, a Linda la cercaron a patadas, impidieron que su creatividad en la cancha floreciera. Y sin embargo, ella se las arreglaba. Pero Colombia perdió sobre el final y Linda se fue cojeando, con lágrimas asomando en sus ojos. Hubo nervios, alarma, ¿qué pasa con Linda? Y Linda devolvió la tranquilidad. Ayer estuvo en la titular y jugó con un esplendor desbocado, como si nunca la hubieran pisado, como si los golpes españoles solo la hubieran fortificado.

La magia de Linda

Ya China no supo cómo controlarla, cómo evitar que zigzagueara por la cancha, cómo impedir que siempre estuviera bien ubicada, como en los dos goles que hizo, que fueron los de la victoria. Claro, no es solo Linda, no es Linda y 10 más, no, es Linda y un ejército batallador que no descansa y que le hace la lucha más sencilla. Esas jugadoras dejaron todo, una vez más, y crearon las opciones que Linda no desperdició.



Hay que ver el primer gol, el esfuerzo de Ortegón para que la pelota no muriera en la línea final, su centro con efecto, golpe en una rival, para que fuera hacia el arco, pero el palo que le negó el gol, le ofrecía a Linda la pelota para que fuera ella la heroína.

Linda Caicedo

Linda solo empujó ese balón con la certeza de que a esa distancia no falla. Entonces corrió al encuentro de los abrazos amarillos, con una sonrisa pícara. Iban 8 minutos de partido.



Un saque de banda fue el preámbulo del segundo. Minuto 23. Orianna Quintero tiró el centro rastrero en busca de Linda, que estaba al acecho. La definición fue exquisita. Da unos pasitos hacia atrás, como quien está segura de que esa pelota va a llegar, pase lo que pase, a sus pies, recibió con derecha y se acomodó con la izquierda y adentro, un remate que no necesitó fuerza, poseía la ubicación. 2-0. Y eso fue todo: recital de Linda.

“Había que salir a ganar, contra un rival difícil, que venía de ganar (a México). La honra es para Dios y seguimos mejorando cada día más”, dijo Linda al final del partido, al Gol Caracol, con esa sencillez que es tan suya, mientras de fondo su nombre seguía haciendo eco, entonces dijo: “Feliz, me lo he ganado por mi juego y el trabajo, la alegría por delante. Eso me sirve para seguir adelante, saber que el público reconoce un trabajo”.



Colombia, que trabajó en el primer partido y se le escapó el empate, esta vez lo hizo todo bien, gestó las primeras opciones con Orianna, y cerrando el primer tiempo tuvo para ampliar. Pero no era más, la gloria era de Linda, que ahora alista su repertorio para enfrentar a México el martes. ¡Qué crac!





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

