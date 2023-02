Linda Caicedo, la joven perla del fútbol femenino colombiano, ha aterrizado este jueves en Madrid dispuesta a triunfar en el Real Madrid, con el que espera cerrar su fichaje en las próximas horas.



Apenas dos días después de cerrar su participación con la selección absoluta colombiana en la Womens Reevelations Cup de México con el partido ante el conjunto local, que concluyó con empate a un tanto y en el que se enfrentó a una de las capitanas del cuadro de Alberto Toril, Kenti Robles, la jugadora de Candelaria, que el miércoles cumplió los 18 años y por tanto tiene la posibilidad de fichar por un club extranjero, llegó a la capital de España.

Primeras palabras

Linda Caicedo Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

“Quedan horas para poder cerrar todo. Es un fichaje importante, no solo para mí, sino para el fútbol femenino del país. Quiero lograr cosas importantes y dejarlo alto”, expresó la colombiana Linda Caicedo tras su arribo en Barajas.



La joven estrella colombiana debutó con 14 años en la Liga profesional femenina colombiana en 2019. Fue campeona con el América de Cali y se proclamó máxima goleadora. De ahí pasó al Deportivo Cali y volvió a ganar el título en 2021.



Con las selecciones inferiores fue subcampeona del mundo sub'17 en India 2022. Fue declarada segunda mejor jugadora del torneo tras la española Vicky López y logró también la Bota de Bronce con cuatro goles, la misma cifra que la germana Loreen Bender (Bota de Oro) y la japonesa Momoko Tanikawa (Bota de Plata).



Dado su gran valor, Nelson Abadía, técnico de la selección absoluta, optó por convocar a Caicedo para la Copa América Colombia 2022. No desaprovechó tampoco la ocasión. Impulsó también al cuadro cafetero al subcampeonato, al perder la final ante Brasil y fue declarada mejor jugadora del torneo e incluida en el once ideal, así como la mejor del año de categoría sub'20 por la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS).

🛬 ¡Linda Caicedo ya está en Madrid!



🇨🇴 La jugadora colombiana, de 18 años recién cumplidos, acaba de aterrizar para cerrar su fichaje por el Real Madrid pic.twitter.com/kb3pL6oK87 — Diario AS (@diarioas) February 23, 2023



