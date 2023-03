Linda Caicedo apareció por primera vez como titular en el Real Madrid, en apenas su segundo partido en la Liga femenina española. El equipo enfrentó en el clásico al Atlético de Madrid como visitante, en la jornada 21 del campeonato.

El 0-0 en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, la sede del encuentro, no dejó bien parado a ninguno de los dos equipos en la tabla de posiciones, pues se alejaron del líder, FC Barcelona, que venció 0-4 al Levante. Las azulgranas llegaron a 63 puntos. Real Madrid es segundo con 56 y el Atlético, es cuarto, con 40.



El equipo, en general, no tuvo una gran actuación y Linda, en particular, no tuvo un partido de gran brillo, pero sí muy correcto, sin cometer errores. Apenas se está acoplando a su nueva escuadra y ganándose la confianza de sus compañeras y del técnico Alberto Toril.



En el Atlético, la colombiana Leicy Santos reapareció después de un mes, tras recuperarse de una lesión, y llegó desde el banco de suplentes, en el minuto 79.

Leicy Santos reapareció con el Atlético de Madrid en el clásico. Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos

Así fue la actuación de Linda Caicedo



Linda comenzó el partido jugando por la banda izquierda, con la idea de abrir el juego por los costados y sumarse al esquema ofensivo. Aún no entra mucho en el planteamiento general del equipo, que no la aprovechó mucho y que atacó mucho más por la zona derecha que por la izquierda.



Real Madrid solamente generó dos aproximaciones en la primera etapa, en las que la exjugadora de América y Deportivo Cali no tuvo mayor participación. Otra cosa fue en el segundo tiempo, cuando se metió mucho más en el juego.



Linda tardó una hora en hacer su primer remate al arco: en el minuto 61 probó tras recibir en el borde del área y perfilarse hacia la portería, pero su remate se fue por encima del arco de Lola Gallardo.



A los 35 de la segunda etapa, dos minutos después de la entrada de Leicy Santos al campo, Linda apareció de nuevo para lanzar un centro al área del Atlético de Madrid, que no tuvo un buen remate de parte de la receptora, Athenea del Castillo.

Linda Caicedo firma autógrafos tras el empate entre Atlético y Real Madrid. Foto: Alejandro Matías. Agencia Kronos



Real Madrid, que hizo mucho más por la victoria, tuvo una última oportunidad en un contragolpe de Linda Caicedo, que no tuvo ángulo para rematar pero sí buscó asociarse.



El próximo partido del Real Madrid será el próximo sábado, cuando reciba al Granadilla Tenerife a las 6 a. m., hora de Colombia. Y una semana después tendrá un nuevo reto, visitar al Barcelona en un clásico clave para la tabla de posiciones de la Liga.



DEPORTES

