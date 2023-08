Linda Caicedo no tuvo el mejor de los partidos este martes en la histórica clasificación de Colombia a cuartos de final del Mundial Femenino.



Así fue el partido de Linda Caicedo

Linda Caicedo (18), en acción contra Jamaica. Foto: Joel Carrett. Efe

La jugadora mostró algunos chispazos de calidad como nos tiene acostumbrados, pero al final no fue determinante en el duelo ante las caribeñas que no la dejaron jugar de gran manera.



En el primer tiempo, la atacante colombiana se le vio participativa y activa en el campo puesto que se movió tanto en la zona de interiores para ayudar en el circuito de juego como también en la banda donde tuvo algunos chispazos de talento.



No obstante, en los primeros 45 minutos su influencia tampoco se vio mucho y eso significó que el seleccionado nacional solo saliera con un tiro al arco en esta parte.



De igual manera, a Caicedo las jamaiquinas le hicieron marca escalonada por lo que la colombiana no tuvo el espacio suficiente para brillar individualmente como lo hace normalmente.



Para la segunda mitad, Linda empezó en la banda y desde ahí intentó generar juego. De hecho, tras el gol colombiano, Caicedo tendría una de las ocasiones más claras del juego en una jugada en donde recibió una gran asistencia y se fue en solitario a definir, pero la arquera Spencer se quedó con la oportunidad.



Caicedo volvería a intentarlo esta vez en una jugada dentro del área donde se intentó ir de dos jugadoras y rematar al arco, pero su disparo se fue muy por arriba del arco rival.



Hacia el final del juego, Linda ayudó a mantener la ventaja y también a buscar el contragolpe, pero no estuvo fina en algunos controles y la defensa jamaiquina no la dejó crear más opciones.



De esta manera, terminó un juego para Linda en donde no fue la figura de Colombia y en el que se sintió incómoda y en el que deberá corregir cosas de cara a Inglaterra.

FUTBOLRED

