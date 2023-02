Lionel Messi logró, por fin, coronarse campeón del mundo con la Selección Argentina el año pasado y con eso, muchos lo meten en la lista de los futbolistas que pelean por el el mejor de toda la historia de este deporte.

Sin embargo, los elogios para Messi no son unánimes, pese a que ha ganado, prácticamente, todos los torneos que ha disputado en su carrera, a excepción de uno: la Copa de Francia.



Un exjugador del París Saint-Germain, Jeróme Rothen, hoy comentarista de televisión, criticó duramente al club por la posibilidad de renovar el contrato del futbolista argentino, de 35 años.

Messi firmó inicialmente por dos años con el PSG, tras quedar libre del Barcelona, pero ahora en el club se plantean la posibilidad de extender el vínculo, en un valor mucho mayor al inicial.

Por qué Rothen no está de acuerdo con la renovación de Messi



La idea, para Rothen, es mala, y no dudó en decirlo al aire. “La extensión de Messi es una mierda, incluso en términos de plantilla. Administrar a la MNM es complicado. Luego está el tema de la nómina. Vimos al PSG bloqueado por el Fair Play Financiero. Porque la nómina se ha disparado. Ahora tiene la oportunidad de ahorrar una gran suma de dinero ya que el salario de Messi es sustancial. Y reforzar la plantilla”, aseguró el exjugador en la cadena francesa SFR1.

Rothen (ex PSG): “La extensión de Messi es una mierda. No se molesta en sacar al club adelante. No quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso cuando celebra sus goles, se canta su nombre, pero nunca hizo un buen gesto de agradecimiento a los fans" pic.twitter.com/I7Ij6x4OWR — The Chips (@TheChips_Futbol) February 8, 2023



Rothen agregó que Messi no ha tenido buenas actitudes con la hinchada del PSG y que por esta razón tampoco está de acuerdo con que se renueve el vínculo con el argentino.



“Es muy mala idea alargar con Messi. Messi no se molesta en sacar al club adelante. No quiere agradecer a la afición, baja la cabeza y se va al vestuario. Incluso cuando celebra sus goles, se canta su nombre, pero nunca hizo un lindo gesto de agradecimiento a la afición”, expresó Rothen.



¿Qué tan cerca está Messi de renovar con el PSG? “Leo me parece feliz en París, pero luego hay que ver qué piensa del proyecto de PSG, de la parte del club están las ganas de prolongar. Esto es algo que yo no abordo con el jugador, lo ve directamente con Luis Campos y el presidente Nasser Al-Khelaifi”, dijo en días pasados el técnico Christophe Galtier.



