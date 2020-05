La Liga Premier anunció seis positivos por coronavirus

La Premier League ha desvelado este martes los resultados de los test realizados a todos los futbolistas de la liga y ha confirmado seis positivos en total.

Se han realizado test a 748 jugadores y empleados, de los cuales han dado positivo seis, procedentes de tres clubes diferentes, según informó la Premier en un comunicado. Los futbolistas y empleados del club que hayan dado positivo serán aislados durante siete días.



"No se darán detalles específicos de los clubes o de los individuos por parte de la Premier League debido a requerimientos legales", añadió la competición.



Este martes los clubes han vuelto a los entrenamientos en grupos pequeños después de que este lunes los 20 equipos que componen la competición votasen a favor de ello.



EFE