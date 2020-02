En riesgo, la Liga Premier por el coronavirus

El planeta vive una gran incertidumbre debido a la propagación del coronavirus, que ha causado muertes en el mundo y que ha obligado a cancelar varios eventos deportivos por temer a más contagios.

La Liga Premier inglesa podría no escaparse a lo que le pasó al Gran Premio de China de Fórmula 1 o al UAE Tour de ciclismo, que se cancelaron por este mal que azota a toda la humanidad.



En Inglaterra se maneja la opción de que el Gobierno de la orden de cancelar el torneo de fútbol y otros eventos que están programados en estas fechas.



La inquietud y el temor a que el virus se propague en ese país ha influido parta que se estudie la opción de que ya no haya más fútbol.



De inmediato, pues la pregunta de si se declarará al Liverpool campeón por anticipado y si se posterga la realización de las fechas que faltan es una pregunta grande y que hasta el momento no tiene respuesta.



El diario The Telegraph se ha encargado de difundir la información, que no ha sido confirmada por el Gobierno.





Deportes