Atlético y Real Madrid tropezaron en la Liga Española

Atlético de Madrid, actual campeón de España, dio su primer paso en falso de la temporada con su derrota por 1-0 en campo del Alavés, que era último antes de esta victoria, este sábado en la 7ª fecha, y se queda tercero a tres puntos del Real Madrid (17 unidades), que no pasó el empate a cero en casa ante el Villarreal.

Se trata del segundo empate de la temporada después del 3-3 en Valencia ante el Levante a finales de agosto para los hombres de Carlo Ancelotti, que por primera vez este curso se quedaron sin anotar.



Los blancos concedieron las mayores ocasiones, pero contaron con un Thibaut Courtois imperial que evitó la derrota en el Santiago Bernabéu.



Si en el primer tiempo fue mejor el 'Submarino Amarillo' de Unai Emery, Ancelotti dio entrada a Eduardo Camavinga por Rodrygo al descanso, y en el segundo acto los locales ganaron en control del juego, pero sin poder desnivelar la balanza.



"Empatar contra el Villarreal era una posibilidad. No tuvimos la mejor noche", afirmó el preparador italiano. "Hemos tenido más control en la segunda parte, pero no hemos encontrado buenas oportunidades", analizó Ancelotti.



El Sevilla de Julen Lopetegui, segundo a tres puntos también del Real Madrid, sigue sin perder y este sábado derrotó 2-0 al recién ascendido Espanyol (15º) en el Ramón Sánchez Pizjuán.



El marroquí Youssef En Nesyri, embocando desde dentro del área pequeña (13), y Rafa Mir, de disparo cruzado con la zurda (88), anotaron para el conjunto andaluz.



Y en Vitoria en el primer partido del día, los 'Colchoneros' recibieron el único gol en el minuto 4, con un córner lanzado por Rubén Duarte y cabeceado por el capitán Víctor Laguardia, sin poder empatar en el resto del encuentro, al contrario que en partidos precedentes.



Dos veces iba perdiendo el Atlético contra el Villarreal antes de empatar (2-2); igual que en campo del Espanyol, yendo detrás en el marcador, antes de ganar en el descuento (90+9) por 2-1; así como en Getafe el martes, para imponerse de nuevo por 2-1, en el último minuto, con un gol de Luis Suárez.



Este sábado, el Atlético no repitió la hazaña. En el pequeño estadio de Mendizorroza, el campeón de España concedió su primera derrota de la temporada, a tres días de un desplazamiento importante al campo del Milan en Liga de Campeones, el martes.



"El partido que hizo el Alavés defensivamente fue muy bueno. Nosotros hemos ganado muchos partidos de esta manera. Cuando un equipo está en grupo, comprometido defensivamente, como lo hicieron ellos, no es fácil de superar líneas", afirmó el técnico del Atlético, Diego Simeone.



"Nos faltó obviamente ideas para poder romper esta línea defensiva que logró ponernos el Alavés. Ganaron justamente, también tiene un premio defender como defendió", añadió Simeone.



Se trata de la primera victoria de la temporada para los vascos, que superan al Getafe y dejan de este modo de forma provisional la última plaza de la clasificación.



Poco después, en un duelo entre dos aspirantes a lograr clasificación europea, y que venían de perder sus compromisos anteriores, Valencia (5º) y Athletic Club (7º) empataron a un gol en Mestalla.



El central internacional español Iñigo Martínez adelantó a los vascos (69), pero el conjunto 'che', que se había quedado con un hombre menos por la expulsión del uruguayo Maxi Gómez en el minuto 82, logró la igualada 'in extremis' por medio del brasileño Marcos André (90+5).



En ese partido el delantero rojiblanco Iñaki Williams igualó a Juan Antonio Larrañaga, antiguo jugador de la Real Sociedad, como el futbolista con más partidos consecutivos disputados en la Liga española.



'La pantera' del Athletic ha participado en los 202 últimos partidos ligueros de su equipo, una cifra alcanzada gracias a su prodigioso físico, a que le han respetado las lesiones y a que gozó de la confianza de los varios técnicos a cuyas órdenes estuvo desde el inicio de la racha en 2016.



El domingo (7:15 a. m.), el FC Barcelona (8º) recibirá al Levante (16º) en el Camp Nou. Será el regreso de Ansu Fati después de casi un año de su lesión. Una nueva derrota pondría aún más en el disparadero al técnico culé Ronald Koeman.



