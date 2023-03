La Liga de España es uno de los torneos más importantes del fútbol, ya que cuenta con los mejores equipos y también con los jugadores más reconocidos del mundo. Asimismo, tienen miles de fanáticos que se desviven por sus equipos y no se pierden ni un solo partido.

En la temporada pasada, el Real Madrid tuvo un año fantástico y levantó la tan deseada Champions League. Sin embargo, en esta ocasión el Barcelona tiene la ventaja y se ubican en el primer puesto de la tabla de posiciones con un total de 68 puntos y la escuadra merengue los siguen con 56.



En el caso de que se haya perdido alguna información de La Liga, le dejaremos todos los detalles que debe de saber de la temporada 2022- 2023.



Partidos y resultado de la jornada 26 de La Liga de España

• Viernes 17 de marzo: Valladolid Vs. Athletic. Resultado: 1-3.

• Sábado 18 de marzo: Almería Vs. Cádiz. Resultado: 1-1

• Sábado 18 de marzo: Rayo Vallecano Vs. Girona. Resultado: 2-2.

• Sábado 18 de marzo: Espanyol Vs. Celta de Vigo. Resultado: 1-3.

• Sábado 18 de marzo: Atlético de Madrid Vs. Valencia. Resultado: 3-0.

• Domingo 19 de marzo: Betis Vs. Mallorca. Resultado: 1-0.

• Domingo 19 de marzo: Real Sociedad Vs. Elche. Resultado: 2-0.

• Domingo 19 de marzo: Osasuna Vs. Villarreal. Resultado: 0-3.

• Domingo 19 de marzo: Getafe Vs. Sevilla. Resultado: 2-0.

• Domingo 19 de marzo: Barcelona Vs. Real Madrid. Resultado: 2-1.

Tabla de posiciones

Próximas fechas de la jornada 27 de la Liga España



• Viernes 31 de marzo: Mallorca Vs. Osasuna. Hora: 16:00.

• Sábado 1 de abril: Girona Vs. Espanyol. Hora: 09:00.

• Sábado 1 de abril: Athletic Club Vs. Getafe. Hora: 11:15.

• Sábado 1 de abril: Cádiz Vs. Sevilla. Hora: 13:30.

• Sábado 1 de abril: Elche Vs. Barcelona. Hora: 16:00.

• Domingo 2 de abril: Celta de Vigo Vs. Almería. Hora: 09:00.

• Domingo 2 de abril: Real Madrid Vs. Valladolid. Hora: 11:15.

• Domingo 2 de abril: Villarreal Vs. Real Sociedad. Hora: 13:30.

• Domingo 2 de abril: Atlético de Madrid Vs. Betis. Hora: 16:00.

• Lunes 3 de abril: Valencia Vs. Rayo Vallecano. Hora: 16:00.

