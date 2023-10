Liga de Quito sueña con otro título continental: finalista de la Copa Sudamericana

El ecuatoriano Liga de Quito avanzó a la final de la Copa Sudamericana al empatar 0-0 en su visita al argentino Defensa y Justicia, en el partido desquite de las semifinales, disputado este miércoles en el estadio de Lanús en la periferia de Buenos Aires.

En duelo disputado en el estadio de Lanús, periferia de Buenos Aires donde el 'Halcón' actuó como local, el conjunto blanco se adueñó de la serie con un global de 3-0, marcador con el que terminó el partido de ida jugado la semana pasada en Quito.

De este modo, Liga regresa a la definición de la Sudamericana, torneo que lo vio campeón en 2009, y en la que se enfrentará con el brasileño Fortaleza, en el partido que se disputará el sábado 28 de octubre en Maldonado, Uruguay.



Como una tromba salió Defensa y Justicia a llevarse por delante al conjunto merengue, que podía esperar el arranque a todo vapor del 'Halcón', aviso que no fue suficiente para frenar del todo el vendaval auriverde, que se volcó con furia sobre el campo ecuatoriano.



Se salvó por milímetros Liga de Quito en esos primeros minutos, en el que el equipo argentino tuvo sus chances en un cabezazo de Tomás Cardona al palo derecho, y un remate de Togni que le sacó pintura al mismo vertical, en un dominio completo de Defensa.



Dominio local, aunque sin faltaba puntería para quebrar el cero. En esa búsqueda frenética del primer gol, el equipo de Julio Vaccari dejaba atrás una estancia inmensa para los contraataques de la Liga.



Tras asistencia de Paolo Guerrero, Jhojan Julio desperdició la chance de liquidar la serie al definir desviado cuando estaba solo frente a Bologna.



Con la suerte echada, Defensa mantuvo el dominio del juego, y probó con un derechazo de Barbona desde 25 metros que exigió al arquero Domínguez, un zurdazo apenas desviado de Togni, otro pelotazo de Barbona que el portero mandó al tiro de esquina, y una media vuelta de Ramos Mingo.



Fueron 11 remates al arco los que hizo Defensa en la primera parte. Pero el oro y verde no encontraba premio a su esfuerzo, mientras Liga se encomendaba a las manos de Domínguez y a la velocidad de Julio, un peligro constante para el fondo local.

Desenlace sin sorpresas

No cambió en nada en la segunda mitad, más allá de que el local bajó un poco la velocidad pero igual siguió intentando. Togni con un zurdazo que encontró bien parado a Domínguez, luego el mismo Togni buscó por arriba con un cabezazo alto, y Barbona no pudo con un zurdazo apenas elevado.



Cuando podía salir del asedio, Liga dejaba en claro que podía ser punzante, y volvió a estar cerca de la victoria cuando Paolo Guerrero recibió un rebote fuera del área y sacó un derechazo seco que sacudió el palo izquierdo de Bologna.



Sin embargo, aunque Liga perdonó en un par de ocasiones, hubiera sido merecido que Defensa lograra al menos un triunfo por la mínima que nunca llegó, porque cerca del final Andrés Ríos estrelló un cabezazo en el palo, y Domínguez salvó su valla por enésima vez al sacar un cabezazo de Pratto que buscaba el rincón.



No pudo Defensa, que pagó cara la ausencia de su artillero 'Uvita' Fernández por lesión y la falta de eficacia para anotar en alguno de sus 34 remates al arco.



Liga celebró la clasificación gracias a la diferencia que firmó en la ida y la tenacidad que exhibió para sellar el boleto en Buenos Aires, ahora a sólo un paso de festejar de nuevo en la Sudamericana.



Con AFP

