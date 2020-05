Turno para Portugal: visto bueno para la reanudación de la liga

La Dirección General de Salud (DGS) portuguesa ha dado el visto bueno a dieciséis estadios de fútbol para que se disputen a partir del 3 de junio las diez jornadas que restan para concluir la Liga, por lo que han sido excluidos los recintos del Moreirense, Santa Clara y Belenenses.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció en un comunicado inicial que los estadios del Benfica, Oporto, Sporting, Vitória de Guimarães, Braga, Tondela, Marítimo y Portimonense cumplían las condiciones necesarias para poder disputar partidos en ellos, así como el la Ciudad del Fútbol de Lisboa, campo de entrenamiento habitual de la selección.



A esos nueve estadios iniciales se sumaron, posteriormente, los del Boavista, Paços de Ferreira, Gil Vicente, Rio Ave, Desportivo das Aves, Famalicão y Vitória de Setúbal, tras los ajustes exigidos por la DGS para que tuvieran el visto bueno.



De esta manera, los campos de Moreirense, Santa Clara y Belenenses serían los únicos estadios de primera en los que, por el momento, no se disputarían partidos de una liga que se retomará el próximo 3 de junio con un choque entre el Portimonense y el Gil Vicente y que concluirá el 26 de julio.



Tras el parón liguero, que se produjo en la primera semana de marzo a causa de la pandemia de coronavirus, el Oporto lideraba la tabla con 60 puntos, uno más que el Benfica.



