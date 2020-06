El Porto de Díaz y Uribe cayó en el regreso del fútbol de Portugal

El conjunto del Porto perdió este miércoles contra el Famalicão por 2-1 y el arquero argentino Agustín Marchesín se convirtió en protagonista del partido, ya que "regaló" el primer gol a Fabio Martins y en el tanto de la victoria de los locales pudo hacer más.

El primer tiempo tuvo como dominador al Porto, que controlaba el encuentro a base de presionar muy arriba la salida del balón del Famalicão.



Sin embargo, a los tres minutos de la reanudación del encuentro, Marchesin recibió un balón en el área y al intentar pasar el esférico a un compañero le puso el balón a placer para que Fabio Martins marcara sin oposición alguna.



El mexicano Jesús Corona lograba el empate en el 74, tras recibir un balón cruzado dentro del área rival que remató al fondo de la red del cancerbero brasileño Rafael Defendi.



Sin embargo, Pedro Gonçalves "Pote", delantero luso de 21 años que pasó por los juveniles del Valencia, lograba deshacer las tablas con un disparo desde fuera del área al que Marchesín no llegó por no estar bien colocado.



Destacaron en el partido los españoles del Famalicão Álex Centelles (cedido por el Valencia) y Toni Martínez, el central argentino cedido por el Atlético Nehuen Pérez, además de otro jugador ché prestado esta temporada a esta escuadra lusa, el serbio Uros Racic, que demostró su capacidad organizativa en el centro del campo.



El Porto, líder provisional con 60 puntos, no perdía desde el pasado 17 de enero y en los últimos siete encuentros había cosechado seis victorias y un empate.



El Benfica, con un punto menos que los "dragones", juega mañana en su feudo el partido correspondiente a esta 25ª jornada contra el Tondela y si gana (no le vale el empate por tener el "gol average" en contra) arrebatará el liderato a los blanquiazules.



EFE