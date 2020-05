La liga de Italia ya tiene fecha de reanudación

La liga de fútbol de Italia, interrumpida desde el 9 de marzo por la pandemia del nuevo coronavirus, se reanudará el 20 de junio, anunció este jueves el ministro de

Deportes del país, Vincenzo Spadafora.

"El Comité Técnico y Científico dio su acuerdo al protocolo y la Federación me aseguró que tenía un plan B y un plan C. En vista de esas consideraciones, el campeonato puede reanudarse el 20 de junio", declaró Spadafora al término de una reunión con las instancias dirigentes del 'Calcio'.



Italia es la última gran liga europea de fútbol en anunciar sus planes. También este jueves se conoció que la Premier League inglesa se reanudará, en su caso desde el 17 de junio, siempre que se cumplan con los protocolos sanitarios fijados. Alemania fue la pionera entre las principales ligas del 'Viejo Continente' en reanudarse, desde el pasado 16 de mayo.



El pasado fin de semana, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció que la Liga de su país estará autorizada a regresar en la semana que comienza el 8 de junio. Se especula con las fechas del 12 o 13 de junio para el primer partido de esta nueva etapa. La única entre las grandes ligas europeas en haber decretado su suspensión definitiva es Francia, en el mes de abril.



El París Saint-Germain fue designado ya como el campeón de la campaña 2019-2020. En la Serie A hay una gran emoción en la lucha por el título. En el momento de la interrupción en marzo del campeonato, la Juventus era líder pero con apenas un punto de ventaja sobre el segundo, la Lazio, cuando quedaban doce jornadas para el final.



