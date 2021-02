Así quedaron los octavos de final de la Liga de Europa

La Liga de Europa definió las series de los octavos de final, luego del sorteo realizado este viernes en la sede de la Uefa en Nyon, Suiza.

La organización del certamen advirtió que los compromisos se llevarán a cabo el 11 y 1l 18 de marzo y el sorteo de cuartos de final y las semifinales será el 19 del mismo mes.



Los partidos:



Ajax (NED) vs. Young Boys (SUI)

Dinamo Kiev (UKR) vs. Villarreal (ESP)

Roma (ITA) vs. Shakhtar Donetsk (UKR)

Olympiacos (GRE) vs. Arsenal (ING)

Dinamo Zagreb (CRO) vs. Tottenham (ING)

Manchester United (ING) vs. Milan (ITA)

Slavia Praga (CZE) vs. Rangers (SCO)

Granada (ESP) vs. Molde (NOR)





EFE