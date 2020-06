¡Tome nota! Fechas y horarios del regreso de la Liga de España

Javier Tebas, presidente de la Liga, confirmó los horarios de las dos primeras jornadas en el regreso del fútbol en España.



"Hemos trabajado con los históricos de las temperaturas y con las predicciones de aquí a quince días y hemos visto que el próximo fin de semana va a ser frío, con temporadas más bajas de lo habitual y nos permite poner ese horario. Si las predicciones fuesen cambiando, el horario de la una cambiará a las cinco de la tarde", anunció en el canal de televisión 'Vamos', dejando claro que se mantendrá mientras sea posible, porque "permite ver LaLiga en otras partes del mundo".

Fechas y horarios:

11 de junio:

Sevilla vs. Betis

3 p .m.



12 de junio:

Granada vs. Getafe

12:30 p. m.



Valencia vs. Levante

3 p. m.



13 de junio:

Español vs. Alavés

6 a .m.



Celta vs. Villarreal

10 a. m.



Leganés vs. Valladolid

12:30 p. m.



Mallorca vs. Barcelona

3 p. m.



14 de junio:

Athletic vs. Atlético de Madrid

6 a .m.



Real Madrid vs. Éibar

12:30 p. m.



Real Sociedad vs. Osasuna

3 p .m.



15 de junio:

Levante vs. Sevilla

12:30 p. m.



Betis vs. Granada

3 p .m.



16 de junio:

Getafe vs. Español

12:30 p. m.



Villarreal vs. Mallorca

12:30 p. m.



Barcelona vs. Leganés

3 p .m.



17 de junio:



Éibar vs. Athletic

12:30 p .m.



Valladolid vs. Celta de Vigo

12:30 p. m.



Osasuna vs. Atlético de Madrid

3 p .m.



18 de junio:



Alavés vs. Real Sociedad

12:30 p .m.



Real Madrid vs. Valencia

3 p. m.



*Los horarios son con hora de Colombia.

