Almería-Rayo Vallecano y Sevilla-Valencia estrenarán la Liga española 2023-2024, que en su primera jornada ya ofrece la visita del Real Madrid a San Mamés y la del Barcelona a Getafe, para iniciar su defensa del título, en medio de todas las dudas que genera un mercado todavía abierto para posibles llegadas y salidas.

Con nuevo nombre y nueva imagen, LALIGA EA Sports, como se denomina desde esta temporada la competición, arranca a la espera de aclarar el futuro de un buen número de jugadores y, de la misma forma que hace un año, con el nombre propio de Kylian Mbappé en la órbita del Real Madrid. El mercado se cierra el 1 e septiembre.

Nueva temporada

Con menos fichajes que otros años, la competición arranca con caras nuevas como los turcos Ilkay Gundögan (Barcelona) y Çaglar Soyuncu (Atlético de Madrid) o el británico Jude Bellingham (Real Madrid); el regreso de clásicos como Rafa Benítez, nuevo técnico del Celta, César Azpilicueta, ahora atlético o Marc Bartra, de nuevo bético, y despedidas como la de David Silva por lesión o las de "emigrantes" como Sergio Canales, Sergio Busquets o Jordi Alba.



El campo del Almería, que sufrió hasta la última jornada para asegurar la permanencia, será el que pondrá el balón en juego mañana, ahora con Vicente Moreno en su banquillo tras la renuncia de Rubi. Con el reciente refuerzo del senagalés Dion Lopy recibirá al Rayo Vallecano, que también estrena técnico con Francisco Rodríguez, tras la época dorada de Andoni Iraola y su marcha al Bournemouth inglés.



El otro partido adelantado será el Sevilla-Valencia, un duelo entre dos equipos que sufrieron mucho en la última liga, aunque los andaluces cerraron la temporada con su séptima Liga Europa, de la mano de José Luis Mendilibar, su tercer entrenador en la última campaña.



El técnico vasco tiene la baja del central francés Tanguy Nianzou para recibir al equipo de Rubén Baraja, que tuvo que luchar por evitar el descenso y que empieza con un plantilla muy limitada tras siete despedidas, entre ella el uruguayo Edinson Cavani, y el único fichaje del centrocampista José Luis García, Pepelu, procedente del Levante.

Barcelona vs. Real Madrid. Foto: EFE

El sábado entrará en acción el Real Madrid, subcampeón de Liga, que ha ganado al Milan y al Manchester United y ha perdido con el Barcelona y el Juventus en su preparación liguera. El once del italiano Carlo Ancelotti se estrenará en San Mamés sin los lesionados Dani Ceballos y el turco Arda Güller, fichaje de este año. San Mamés los recibe tras empatar con el Manchester United, sin los lesionados Yeray Álvarez, Yuri Berchiche, Dani Garciía y Alex Berenguer, en una pretemporada en la que los de Ernesto Valverde han celebrado una victoria en seis partidos.



También el sábado se jugarán el Real Sociedad-Girona y el duelo Las Palmas-Mallorca, que supondrá el regreso de los grancanarios a la máxima categoría después de cinco años, con los refuerzos del delantero Munir El Haddadi y el lateral derecho Julián Araujo. El once amarillo de Francisco Javier García Pimienta hará su puesta de largo ante el que comanda el mexicano Javier Aguirre, con novedades como Larín (Valladolid), Toni Lato (Valencia), Omar Mascarell (Elche) y el belga Siebe Van der Heyden (Royale Union Saint Gilloise).



En San Sebastián la Real de Imanol Alguacil sueña con una temporada como la última, que inicia ante otro equipo que alcanzó su madurez con Míchel Sánchez al mando. Los catalanes han ganado 5 de 6 partidos en pretemporada, el último al Lazio, con el estreno del delantero ucraniano Artem Dovbyk.



El domingo será el debut del Barcelona en Getafe, después de llevarse el Gamper ante el Tottenham, con una exhibición de su savia nueva. Yaminel Lamal, Fermín López y Ez Adbe, además de Ansu Fati lideraron la remontada de los de Xavi Hernández en 15 minutos (4-2). El Getafe aguarda con los deberes hechos en su pretemporada, pero pendiente del futuro de Sergi Altimira, objetivo del Betis, y con Mauro Arambarri y Luis Milla lesionados.



La vuelta de Rafa Benítez a la liga española siete años después de salir del Real Madrid añade interés al Celta-Osasuna en Vigo, donde el técnico construye un proyecto en el año del centenario del club gallego, que espera incorporar todavía un portero y un delantero. Enfrente estará el once de Jagoba Arrasate, gran revelación con el último subcampeonato de Copa y su clasificación para la Liga Europa, que en pretemporada ha enlazado cinco victorias y dos derrotas. Villarreal y Betis, que acabaron a 4 puntos la última Liga, se medirán con muchas novedades locales y con la baja del portugués William Carvalho por lesión para el técnico Manuel Pellegrini, que encara su cuarta etapa en el Betis.



El chileno ya ha hecho historia al clasificarle tres veces seguidas para una competición europea. Los otros ascendidos, Alavés y Granada, aplazarán al lunes 14 su debut en los campos del Cádiz y el Atlético de Madrid. Impactados aún por la grave lesión sufrida por Giuliano Simeone en el amistoso con el Buros, los de Luis García Plaza visitan a un rival que celebra su cuarta campaña seguida en Primera tras muchos apuros.



El Metropolitano celebrará el arranque del nuevo proyecto del argentino Diego Pablo Simeone. Caras nuevas, como las de César Azpilicueta, Soyuncu y Javi Galán, y otras conocidas como las de Samuel Lino y Rodrigo Riquelme apuntalan a un equipo que arranca con hambre de títulos frente a la apuesta del Granada, liderada por Paco López, en su vuelta a Primera un año después.





EFE

